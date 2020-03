Salon ensimmäinen koronapotilas: ”Voin jo ihan hyvin”. Perhe ei ole sairastunut.

Salossa varmistui kaksi uutta koronavirustartuntaa perjantaina. Potilaat eivät tarvitse sairaalahoitoa, ja he ovat karanteenissa kotona.

Salon ensimmäinen koronatapaus varmistui tiistaina illalla. Potilas sanoi perjantaina iltapäivällä, että hän voi jo ihan hyvin.

– Oireet ovat aika lievät. Tänään on ensimmäinen päivä, kun ei ole ollut edes lievää kuumetta. Keuhkoissa on pieni kuumotus, ja lihassärkyä ja pistelyä kropassa on jonkin verran.

Keski-ikäisen miehen perhe ei ole sairastunut, mutta koko perhe on karanteenissa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti perjantaina yhteensä seitsemästä uudesta tartunnasta Varsinais-Suomessa. Potilaista neljä on työikäisiä miehiä, jotka ovat matkailleet Tirolin alueella Itävallassa. He eivät kuitenkaan kaikki kuulu samaan matkaseurueeseen.

Potilaista kolme on naisia, jotka ovat saaneet tartunnan epidemia-alueelta Suomeen saapuneelta henkilöltä, jonka tartunta ei ole ollut tiedossa. Kaksi naisista on työikäisiä ja yksi eläkeikäinen.

Viruksen ei vielä perjantaina iltapäivällä tiedetty levinneen Varsinais-Suomessa ilman kytköstä ulkomaanmatkailuun.

– Kaikki potilaat ovat vielä toistaiseksi sellaisia, jotka ovat palanneet ulkomailta tai ovat saaneet tartunnan epidemia-alueelta Suomeen saapuneelta henkilöltä, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Turun yliopistollisesta keskussairaalasta totesi.

Terveysviranomaiset ovat vielä ennättäneet selvittää tartuntaketjuja eli sairastuneiden kanssa tekemisissä olleita ihmisiä.

– Kaikkien kontaktien kartoittaminen käy yhä vaikeammaksi, jos tartuntoja alkaa tulla enemmän, Pietilä toteaa.

Sairaanhoitopiiri on tähän asti kertonut tietoja myös yksittäisistä tartunnoista, mutta viikonloppuna piiri alkaa julkaista nettisivuillaan vain taulukkoa todettujen tartuntojen määrästä.

Tiedotteita julkaistaan Pietilän mukaan vain, jos ”tapahtuu jotain isompaa ja merkittävämpää”.