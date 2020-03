Salon kaupunki laittaa jäihin nuorten 230 kesätyöpaikkaa – monen ison kesätyöllistäjän tilanne on hyvin epäselvä

Koronavirus on mullistanut kaiken muun ohella myös kesätyömarkkinat. Salon suurimmista kesätyöllistäjistä useat ovat vastikään ilmoittaneet mittavien yt-neuvotteluiden aloittamisesta.

Se on huono uutinen kesätyöläisille, jopa heille, joilla on jo kesäksi työsopimus.

Salon ja Someron kaupungit, Salon seurakunta, Valmet Automotive ja Suur-Seudun Osuuskauppa olivat alkutalvella ilmoittaneet työllistävänsä yhteensä yli 500 kesätyöläistä. Nyt kesätyötilanne on erittäin epäselvä ja sadat kesätyöpaikat jäissä.

Salon kaupunki joutunee perumaan 230 nuorille tarkoitettua kahden viikon kesätyöpaikkaa. Salon kaupungin oli tarkoitus työllistää jokainen vuonna 2002 syntynyt kesätyön hakija. Nyt tilanne on muuttunut.

– Viimeisin tieto on se, että kaikki 230 kesätyöpaikkaa joudutaan perumaan, kertoo nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen.

Syynä on koronaviruspandemiasta johtuvat yt-neuvottelut, joiden aloittamisesta Salo ilmoitti maanantaina. Kesätyöläisten haastatteluita on jo ennätetty tehdä, mutta nyt haastattelut loppuvat.

– Kaupungin yksiköitä sulkeutuu ja omaa vakihenkilökuntaa jouduttaneen lomauttamaan. Nuorista olisi varmasti ollut yksiköissä apua, mutta kesätyöläisiä ohjaavaa henkilökuntaa ei riitä siihen, Paananen kertoo.

Paananen harmittelee tilannetta ja toivoo, että tilanne muuttuisi ennen kesää, jotta töitä saataisiin nuorille kuitenkin järjestettyä.

Someron kaupungin tavoite on kesätyöllistää jo rekrytoimansa 46 nuorta. Somerollakin aloitettiin yt-neuvottelut maanantaina. Someron elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalon mukaan Somero pyrkii pysymään alkuperäisessa suunnitelmassa, joskin pitää mahdollisena, että se voi koronan takia vielä muuttua.

Suur-Seudun Osuuskauppa on Salon suurin yksityinen kesätyöllistäjä ja suurin vähittäiskaupan työllistäjä. SSO ilmoitti tammikuussa työllistävänsä kesällä seudulla yli sata nuorta.

Osa kesätyöläisistä on ehditty jo valita ja osalla on jo allekirjoitettu työsopimuskin. SSO ilmoitti maanantaina aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat kaikkia 1 200 työntekijää.

– Tilanne on teinien näkökulmasta todella kurjaa! Voi kunpa osaisinkin sanoa tilanteesta enemmän. Kaikki riippuu siitä, miten tilanne etenee, harmittelee SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.

Somersalon mukaan lomautusuhan alla olevaa vakituista henkilökuntaa työllistetään muissa yksiköissä. Toimialojen välistä työllistämistä tehdään paljon hyvässä hengessä.

Osalla nuorista on jo työsopimus, mutta sekään ei takaa kesätöiden toteutumista.

– Sopimus sitoo toki meitä juridisesti, mutta emme voi taata kesätyötä, vaikka kaikkemme yritämme. Tämä on todella ikävä tilanne.

Jos kesätyöläinen lomautetaan, useimmille se tarkoittaa, ettei ole töitä eikä tule palkkaa. Harvalla on työhistoriaa tai työttömyyskassan jäsenyyttä.

Somersalon mukaan osalle nuorista on jo ilmoitettu, että nyt täytyy ottaa aikalisä ja toivoa parasta. Ilman kristallipalloa ei voi tietää, mikä tilanne on kesäkuussa.

– Ajatuksemme ovat nuorissa ja kaikki tehdään, että töitä voitaisiin järjestää, Somersalo sanoo.

Valmet Automotiven Salon tehdas ilmoitti helmikuussa tarjoavansa opiskelijoille noin sata kesätyöpaikkaa. Viime viikolla Valmet Automotiven Salon akkutehdas ilmoitti aloittavansa koronaviruksen takia koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut.

– Olemme koronatilanteen vaikutusten johdosta tehneet tiistaina päätöksen, jonka myötä keskeytämme kesätyöhaun Salon akkutehtaalle välittömästi. Hakemuksensa jo jättäneille lähetetään asiasta ilmoitus, kertoo SSS:lle Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki tiistaina.

Mäki harmittelee tilannetta.

– Tilanne on erittäin valitettava, ja seuraamme sen kehittymistä tarkasti. Tuotannon jälleen käynnistyessä tulemme harkitsemaan kesätyöpaikkojen tilannetta uudestaan, Mäki lisää.

Salon seurakunnan suunnitelmissa oli palkata kolmisenkymmentä nuorta kesäksi hautausmaiden kunnossapitotöihin. Salon seurakunta ilmoitti 18. maaliskuuta aikeistaan käynnistää yt-neuvottelut.

– Nyt emme voi varmistaa kaikille kesätyöntekijöille töiden alkamisesta. On varauduttava tarjoamaan omalle väelle töitä, sanoo kirkkoherra Timo Hukka.

Seurakuntapuutarhuri Markku Johansson kertoo hakuprosessin edenneen hienosti ja harmittelee, että tilanne nyt mutkistui.

– Nyt koululaisten kesätyöt ovat jäissä. Totta kai heitä palkataan jos voidaan, he ovat meidän tärkeintä aputyövoimaa, Johansson sanoo.

Johanssonin mukaan koko kesän suunnittelu on menossa kokonaan uusiksi ja töitä on jonossa paljon.

– Meillä on parikymmentä tuhatta orvokkia ja 30 000–40 000 kesäkukkaa, jotka pitää saada maahan. Kuka ne sinne nyt istuttaa?

Salon kaikki yritykset eivät ole ilmoittaneet yt-neuvotteluista. Salon Yrittäjät ry:n Kesäduuni-kampanjaan on saatu mukaan 140 yritystä.

– Seuraavaksi pyydetään nuoria tekemään hakemukset ja sitten katsotaan, miten ne kohdennetaan. Rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että tämä korona-katastrofi voi aiheuttaa jonkin verran muutoksia, siihen pitää varautua, sanoo Salon Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jukka Alanko.

Alanko muistuttaa yrityksiä, ettei ole vielä myöhäistä tulla mukaan kampanjaan antamaan nuorille työkokemusta ja ansaintamahdollisuuksia.

SAK:n lakimies: Ei voi lomauttaa ja palkata yhtä aikaa

Voidaanko kesätyöntekijöitä palkata, jos yt-neuvottelut ovat käynnissä? Kysymykseen vastaa SAK:n lakimies Paula Ilveskivi.

– Jos kyse on koronakriisin aiheuttamista tuotannollisista ja taloudellisista perusteista, laki sanoo, ettei voi lomauttaa vakituisia ja ottaa tilalle heidän tehtäviinsä kesätyöläisiä. Lomautustilanteessa tulee katsoa, voiko lomautusuhan alla olevia siirtää muihin tehtäviin. Työnantajalla on myös koulutusvelvollisuus, joten on vaikea ajatella, että voisi palkata lomautettavien tilalle ison määrän kesätyöläisiä.

Entä, jos kesätyösopimus on jo allekirjoitettu ja työn aloituspäivä tiedossa?

– Nythän ollaan juuri näinä päivinä eduskunnassa keventämässä yhteistoimintaneuvottelujen lainsäädäntöä poikkeustilan vuoksi, eli määräaikaiset työntekijät voidaan esityksen hyväksymisen jälkeen lomauttaa vaikka heti ensimmäisenä päivänä.

– Kyllähän tämä tulee olemaan kesätyöntekijöiden kohdalla surkeaa. Ei tämä ainakaan kesätyöntekijöiden asemaa paranna, Ilveskivi lisää.