Salon kouluissa on keskiviikkona harvassa lapsia

Salossa käydään koronaviruksen takia koulua poikkeuksellisissa oloissa keskiviikosta alkaen.

Valtaosa koululaisista opiskelee etänä omassa kodissaan, ja heidän opettajansa tekevät työtä kotoa.

Lähiopetukseen tulee kouluissa vain pieni määrä lapsia. Sanna Marinin (sd.) hallituksen linjauksen mukaisesti perusopetuksen 1.–3.-luokkalaisilla on oikeus lähiopetukseen, mikäli heidän vanhempansa työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä työtehtävissä.

Salon kaupunki kysyi lasten huoltajilta tiistaina Wilman kautta tarvetta lähiopetukselle, ja kyselyn perusteella kouluissa on keskiviikkona oppilaita todella harvassa.

– Joissain kouluissa lapsia on puhdas nolla, joissain pari–kolme, isommissa kouluissakin korkeintaan 15. Voi olla, että luvut pienenevät vielä tästä, lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä kertoo.

Lähiopetukseen ilmoitettuja lapsia ei ryhdytä yhdistelemään isommiksi ryhmiksi, koska hallituksen linjaus kieltää yli kymmenen henkilön kokoontumiset.

– Jokainen oppilas menee omalle lähikoululleen. Kouluissa on paikalla rehtori ja tarvittaessa opettaja tai kaksi. Kaikki muut opettajat pitävät opetusta etänä kotoaan, Pia Setälä kertoo.

Päiväkodit ja esiopetus jatkavat keskiviikkona toimintaansa normaalisti, mutta iso kysymysmerkki on, paljonko niihin tulee lapsia.

Salon varhaiskasvatuspäällikkö Anna Karlssonin karkea arvio tiistaina oli, että lähes puolet Salon varhaiskasvatuksen noin 2 000 lapsesta jäi tulematta päiväkotiin.

Tiedossa ei ole, ovatko he sairaana vai ovatko vanhemmat jättäneet lapsensa kotiin muista syistä. Tiedossa ei ole sekään, moniko aikoo pitää lapsensa kotona lähipäivinä.

– Me olemme lähettäneet huoltajille tiedotteen, jossa pyydetään ilmoittamaan poissaolot järjestelmään. Jos lapsi on poissa huhtikuun loppuun asti, huhtikuun maksuista saa puolet alennusta. Tämä on oma linjauksemme. Otamme tietysti huomioon, jos kansallisella tasolla tulee uusia ohjeita maksumääräyksiin ja alennuksiin.

Valtioneuvosto linjasi maanantaina, että vanhempien ja huoltajien toivotaan järjestävän lapsensa hoidon kotona, jos se on mahdollista. Tiistain perusteella moni toimii näin.

– Hyvä, että kansalaiset omalta kohdaltaan miettivät tilannetta ja että asian vakavuus ymmärretään, Anna Karlsson sanoo.

Päiväkotien lisäksi myös Salon koulut alkoivat tyhjentyä oma-aloitteisesti alkuviikon aikana.

Esimerkiksi Halikon Armfeltin koulussa oppilaista oli maanantaina poissa noin neljäsosa. Yhtenäiskoulun vs. rehtorin Jaana Talvitien mukaan tiistaina oppilaita puuttui vielä enemmän, kolmannes tai jopa puolet.

Perniön Yhteiskoulun rehtori Arttu Karhulahti arvioi, että oppilaista oli poissa maanantaina lähes kolmannes ja tiistaina jopa 40 prosenttia.

Hermannin yläkoulun vs. rehtori Hannu Pölönen sanoi, että koulun runsaasta 500 oppilaasta yli 130 oli maanantaina poissa. Tiistaina luku oli suurempi, 150:n luokkaa.

– Meillä ei ole tiedossa yhtään tartuntatapausta, mutta on huolissaan olevia ja varautuvia, Pölönen sanoi.

Uskelan koulusta oli maanantaina poissa noin neljännes oppilaita, ja tiistaina määrä oli rehtori Pasi Björkin mukaan huomattavasti suurempi.

– Melkein puolet on poissa meilläkin, hän arvioi.

Kouluissa on valmistauduttu koronaviruksen aiheuttaman hämmingin keskellä etäopetukseen, joka alkaa keskiviikkona. Tekniikkaa ja yhteyksiä on opeteltu osassa kouluja viime perjantaista asti, jotta opetus sujuisi alusta alkaen mahdollisimman hyvin.

Esimerkiksi Hermannin koulussa on Hannu Pölösen mukaan korostettu vuorovaikutusta etäopetuksessa. Se tarkoittaa, ettei oppilailla anneta pelkkiä tehtäviä. Opettajan pitää näkyä kodissa ja oppilaan toiminnan koulussa.

– Jos oppilaasta ei kuulu mitään koulussa eikä tehtäviä ala tulla tehdyksi, otetaan yhteyttä ja järjestetään tarvittaessa tukea. Opettajien kesken on myös päätetty, että jos on hyvää tekemistä, annetaan kehuja kuten ennenkin on annettu. Jos tehtäviä jää palauttamatta, annetaan siitäkin palautetta Wilman kautta, Hannu Pölönen sanoo.

Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä sanoo, että etäopetus tarkoittaa kasvavaa vastuuta myös kodeissa.

– Kodeissa on huolehdittava, että lapset pysyvät normaalissa vuorokausirytmissä, että he heräävät aamulla, syövät aamupalan ja aloittavat koulunkäynnin normaalissa rytmissä.

Setälän mukaan koronaviruksen aiheuttama yllättävä tilanne ja epävarmuus saattavat aiheuttaa nuorille ahdistusta.

– Tukipalvelut toimivat normaalisti, ja tarjolla on tarvittaessa psykologin ja kuraattorin palveluita sekä oppilaanohjausta, hän muistuttaa.

Koulukyydit ja ruokailut järjestetään toistaiseksi normaalisti

Lasten ja nuorten määrän väheneminen päiväkodeissa ja kouluissa tarkoittaa, että tarve koulukuljetuksiin sekä esimerkiksi ruokailuun ja puhtaanapitoon vähenee roimasti.

Salossa päiväkodit toimivat toistaiseksi normaalisti. Myös koulut ovat toiminnassa, mikäli niissä on lähiopetuksessa olevia oppilaita.

Tämä tarkoittaa, että tarvetta on myös koulukuljetuksille, ruualle ja puhtaanapidolle. Vain lukioissa ei järjestetä ruokailua.

– Ravitsemis- ja puhtaanapitotyöntekijöille on annettu ohje, että lähipäivinä tullaan töihin normaalisti ja omalle työpisteelle. Tämä viikko mennään normityövoimalla, ja lähipäivinä alkaa näkyä lasten todellinen määrä ja palvelujen tarve, Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi kertoo.

Hän korostaa, että linjaus on tiistain näkemys tilanteesta. Jatkoa suunnitellaan koko ajan, ja tilanne muuttuu nopeasti. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu päivittäin ja tekee uusia linjauksia.

Suun terveydenhuolto karsii kiireetöntä hoitoa

Suun terveydenhuolto ilmoitti tiistaina peruvansa kaikki kiireettömän hoidon käynnit 13. huhtikuuta saakka Salossa.

Peruutettavista ajoista ollaan yhteydessä asiakkaisiin. Päivystyshoidosta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Suun terveydenhuoltoon voi ottaa yhteyttä normaalisti soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen 02-772 3852 arkisin klo 7.30–15.30 välisenä aikana.