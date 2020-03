Salon kulttuuriseminaari ja -gaala peruttiin

Salolaiset kulttuuri- ja taideyhdistykset saivat perjantaina kaupungilta kirjeen, jossa suositeltiin perumaan kaikki tilaisuudet, joihin kokoontuu ikääntyneitä.

”Tilaisuudet tulisi perua heti huhtikuun loppuun asti”, viestissä kehotettiin.

Kirje perustui tartuntaudeista Salossa vastaavan ylilääkäri Kaisa Ellän pyyntöön.

– Tartuntariski lisääntyy, kun ihmisjoukot kokoontuvat. Perussairaiden ja ikäihmisten riski vähenee, jos he pysyisivät poissa kokoontumisista, heidän riskinsä vähenee, Ellä perustelee.

Ylilääkäri arvelee, että yleisömäärät hiipuvat joka tapauksessa.

– Tapahtumajärjestäjät tulevat huomaamaan, että väki katoaa ihan luonnostaan, kun ihmiset ovat pelästyneet.

Ensimmäisten peruutettavien tapahtumien joukossa oli Kulttuurisalo-seminaari 21. maaliskuuta. Kulttuuriyhdistysten ja kaupungin kulttuuripalveluiden yhteistyöelin Kulttuurikumppanit perui myös Kulttuurigaala 2020-tapahtuman.

Teatteri Provinssi sai perjantaina aamulla tiedon, että Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin maalis-huhtikuun konserttikiertue on peruttu. Kilpeläisen piti esiintyä Provinssin päänäyttämöllä Salossa ensi torstaina.

– Kiertueeseen kuului yli kaksikymmentä salia, joista ainoastaan kolmessa on alle 500 paikkaa. Eivät he ala kolmelle pikkusalille kiertuetta tekemään, teatterijohtaja Seppo Suominen toteaa.

Provinssin päänäyttämön katsomossa on 352 paikkaa. Teatteri pitää toistaiseksi kiinni ohjelmatarjonnastaan.

– Meilläkin on vahvasti se periaate, että ihmisten hyvinvointi ensin ja raha sitten, mutta emme ala sooloilemaan. Me seuraamme tilannetta koko ajan ja teemme kaikkemme, että olemme niin kuin on suositeltu ja määrätty, Suominen totesi.

Suomisen mukaan teatterin väki pesee katsoman pintoja ”koko ajan”.