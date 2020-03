Salon Plazan kaupoissa poikkeusaukioloaikoja

Kauppakeskus Plazassa Salossa siirryttiin poikkeusaukioloaikoihin melkein kaikissa sen liikkeissä. Koronavirus on hiljentänyt koko maan.

– Sen huomaa tosi hyvin, toteaa leipomokahvilaketju Arnoldsin yrittäjä Pia Uoti.

Hän joutuu lomauttamaan työntekijöitä. Arnoldsissa on kaksi vakituista työntekijää.

– Ei kai kukaan olisi tätä uskonut, hän huokaa.

Aukioloaikoja muutettiin radikaalisti, sillä nyt yritys on kiinni sunnuntaisin. Lisäksi muiden päivien aukioloa lyhennettiin tunnilla loppupäästä siten, että liike suljetaan arkisin kello 18 ja lauantaisin kello 17.

Uoti ei tiedä, miten hän tästä selviää, mutta katsoo jo tulevaisuuteen.

– Kun tästä toivutaan, eteenpäin mennään.

Nyt hän on jättänyt take away -tuotteet pois valikoimista.

Arnoldsin asiakkaat ovat olleet kaikenikäisiä. Uoti sanoo, että iäkkäämmätkin ihmiset ovat käyneet syömässä.

Kaksi nuorempaa asiakasta piipahti kahvilaan haastattelun kuluessa keskiviikkona.

Kauppakeskuksessa olevan Cubuksen työntekijä Ida Hakala kertoi, että hänellä on tapana käydä Arnoldsissa. Niin hän teki nytkin.

Koko kauppakeskukseen on sijoitettu käsidesejä asiakkaiden käyttöön. Uoti kertoi lisäksi, että asiakkaiden jälkeen paikat myös desinfioidaan.

Plazassa sijaitsevan Suomalaisen kirjakaupan myymäläpäällikkö Anne Kitula muistuttaa myös siitä, että kauppa pidetään turvallisena.

– Desinfioimme maksupäätteitä, hän kuvailee toimintatapoja.

Työntekijöillä on hanskat käytössä, kuten monessa muussakin paikassa on nyt käytäntö.

Kirjakauppakin lyhensi aukioloaikojaan illasta. Se nipistää kaksi tuntia eli sulkee kello 18.

Kirjakaupassa ei Kitulan mukaan ole ainakaan tässä vaiheessa nähty tarvetta lomautuksille. Ihmsivirta on sielläkin hiljentynyt, mutta yksi erikoinen piiirre on näkynyt.

– Nyt on ostettu palapelejä, lautapelejä, askartelutarvikkeita, hän luettelee.

Lapsille on selkeästi haettu ajankulua kotiin.

Lisäksi on haettu kirjoja.

– Eilen oli myös asiakas, joka tuli kirjastosta ja osti täältä luettavaa kotiin, kun arveli lukevansa lainakirjat nopeasti, Kitula kertoo.

Myös e- ja äänikirjapalvelusta on innostuttu.

Valtiovallan velvoittama yli 70-vuotiaiden pysyminen erillään näkyi ennen velvoituksen voimaantuloa kirjakaupassa, josta he hakivat kirjoja.

Poikkeusaukioloajoista sovittiin yhdessä

Kauppakeskus Plazan aukioloajoista entisinä pysyivät vain S-Marketin ja Salon Vanhan Apteekin aukiolot. Kauppakeskusjohtaja Anni Rasilainen sanoo, että aukioloajoista neuvoteltiin yhdessä.

Niissä pyrittiin löytämään yhteisiä aukioloaikoja. Monet vaateliikkeet avaavat yhdeksältä, mutta jotkut myös kymmeneltä. Monet ovat auki kello 18:aan, jotkut myöhempään.

Rasilainen sanoo, että aukioloaikoja päivitetään nettiin.

– Poikkeusolojen vuoksi on poikkeusaukioloajat, hän sanailee.

Rasilainen sanoo, että kun tilanne on ohi, varmaan palataan normaaleihin aukioloaikoihin.