Salon Power Cup siirtyy ainakin loppukesälle

Keskiviikkoiltana kokoontunut Lentopalloliiton hallitus ei tehnyt vielä lopullista päätöstä Salon Power Cupin kohtalosta. Se on varmaa, ettei turnausta pelata koronavirustilanteen vuoksi alkuperäisenä ajankohtana 4.–7. kesäkuuta.

Järjestäjät tekevät kesäkuun alkuun mennessä päätöksen turnauksen mahdollisesta uudesta ajankohdasta loppukesälle. Turnauksen järjestelyistä vastaa Lentopalloliiton lisäksi Salon Viesti.

Maailman suurimmaksi juniorilentopalloturnaukseksi itseään mainostava Power Cup olisi toteutuessaan yksi Salon historian suurimmista urheilutapahtumista.

Urheilupuistossa järjestettävään tapahtumaan oli ilmoittanutunut maaliskuun alussa jo 755 joukkuetta. Turnaukseen odotetaan yli 900 joukkuetta eli pitkälti yli 8 000 juniorilentopalloilijaa, jotka majoittuvat 30 eri salolaiskouluun.

Power Cup on ollut Lentopalloliitolle, järjestäville seuroille ja turnauskaupungille todellinen rahasampo. Turnaus on muodostanut suuren osan liiton tulobudjetista. Viestin lisäksi turnauksen järjestelyihin on osallistunut kymmeniä muita salolaisseuroja ja -yhdistyksiä.

Aikaisemmista turnauksista tehtyjen tutkimusten perusteella Power Cupin taloudelliset vaikutukset Salolle olisivat 2,5–3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 Power Cup järjestetään Kauhavalla PowerPark-huvipuistossa.