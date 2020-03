Salon Power Cupiin on ilmoittautunut jo yli 750 joukkuetta

Salon kesäkuisen lentopallon junioriturnauksen Power Cupin joukkuemäärä on jyrkässä nousukiidossa. Joukkueita oli ilmoittautunut myöhään tiistai-iltana 755.

– Tuo tilanne kuulostaa tosi, tosi hyvältä, luonnehtii Power Cupin tapahtumajohtaja Riia Martinoja.

Alemman hintaportaan ilmoittautuminen umpeutuu tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Siitä eteenpäin ilmoittautumismaksu nousee. Hintaportaan muuttumisaikaa pidennettiin teknisten ongelmien vuoksi alkuperäisestä viime viikon määräpäivästä.

Yli kaksi kolmasosaa joukkueista on tällä hetkellä tyttöjä. Asia on looginen, sillä lajin nuorista harrastajista tyttöjen osuus on huomattavan suuri.

– Tyttöjen selkeä enemmistö on ollut trendinä viime vuosina yleisestikin Power Cupissa, Martinoja kertoo.

Ilmoittautumisaika jatkuu 15. huhtikuuta asti. Power Cupin historian suurin joukkuemäärä on 954 Lahdesta vuodelta 2007.

– Vähintään 900 joukkueen vauhdissa ollaan nyt. Eikä suljeta kaikkien aikojen ennätystäkään tässä vaiheessa pois.

Power Cup pelataan kokonaisuudessaan Salon Urheilupuistossa 4.–7. kesäkuuta.