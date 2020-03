Salon rakennusvalvonta sai moitteet Horninkatu 9:n kerrostalon luvasta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin moittii Salon rakennusvalvontaa Horninkatu 9:n kerrostalon luvittamisesta.

Sakslinin mukaan rakennusvalvonta toimi lainvastaisesti myöntäessään kerrostalolle rakennuslupaa.

Tarkastusinsinööri Timo Tammi teki virheen antaessaan luvan rakennustöiden aloittamiselle ennen kuin rakennuslupa oli lainvoimainen. Päätöksestä puuttui lain vaatima perustelu.

Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta ja Tammi laiminlöivät velvollisuutensa toimittaa oikeusasiamiehen pyytämiä tietoja.

Salolainen arkkitehti Markku Axelsson kanteli Horninkatu 9:n luvittamisesta ja valvonnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle, koska hänen mielestään Rakennustoimisto Asuntomestarit Oy:n talo on asemakaavan vastainen.

Asuntomestarit sai tehdä tontille nelikerroksisen talon ja siihen maanalaisen autosuojan. Asemakaavassa sallittu kerrosluku oli neljä. Maanalaisista autopaikoista ei kaavassa mainittu mitään.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Horninkatu 9:n talossa on rakennusluvan leikkauskuvan perusteella viisi liike- tai asuintiloiksi suunniteltua kerrosta sekä ullakko maanalaisten tilojen lisäksi. Kerrosalan ylitystä ei voi pitää vähäisenä.

Sakslinin mukaan rakennushankkeen suhde asemakaavan mahdollistamaan rakentamiseen olisi pitänyt selvittää ja dokumentoida ennen päätöstä. Maanalainen rakentaminen olisi edellyttänyt poikkeamista asemakaavasta.

”Haluan kiinnittää huomiota siihen, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupamenettelyä ei ole tarkoitettu korvaamaan kaavoituksella tapahtuvaa vuorovaikutteista maankäytön suunnittelua”, päätöksessä sanotaan.

Apulaisoikeusasiamies pyysi Axelssonin kantelusta lausuntoa lautakunnalta ja tarkastusinsinööriltä. Lautakunta ei vastannut yksityiskohtaisesti kantelijan esittämiin väitteisiin. Se ei ottanut kantaa myöskään väitteisiin tarkastusinsinöörin lainvastaisesta toiminnasta.

Timo Tammi puolestaan ilmoitti, ettei hän pysty antamaan lausuntoa asiassa jäätyään eläkkeelle.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan sekä lautakunta että Tammi toimivat vastoin perustuslakia ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annettua lakia, koska eivät antaneet ylimmälle laillisuusvalvojalle tämän tarvitsemia tietoja.

Axelsson kiinnitti kantelussaan huomiota myös siihen, että Timo Tammi (sd.) toimii Salon kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajana.

Tammi on ollut viranomaisena hyväksymässä Asuntomestareiden rakennuslupahakemusta, ja samaan aikaan hän on ollut luottamushenkilönä käsittelemässä yhtiön asemakaavamuutosta samalla tontilla Torikadun puolella. Axelssonin mielestä Tammen asema päättäjänä on erikoinen.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä ei puututa kaavamuutokseen, koska vakiintuneen käytännön mukaan oikeusasiamies ei puutu vireillä oleviin asioihin. Kaavan laillisuutta voidaan käsitellä vasta, kun valtuusto on hyväksynyt sen.