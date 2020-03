Salon seudulla varmistettu ensimmäinen koronavirustartunta

Salon seudulla on varmistettu ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunnan saanut on työikäinen mies, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta.

Potilaan oireet ovat olleet tyypillisiä ylähengitystieinfektion oireita. Potilaan vointi on hyvä ja hän on kotona eristyksessä.

Neljä tunnistettua lähikontaktia on jo määrätty karanteeniin ja muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita henkilöitä selvitetään parhaillaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen hoitamista yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu 64 epäilytapausta ja näistä koronavirustartuntoja on todettu kolme.