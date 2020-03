Salon seurakunta aikoo aloittaa yt-neuvottelut koronaviruksen vaikutusten takia

Salon seurakunta aikoo käynnistää yhteistoimintaneuvottelut toiminnan vähentymisen takia. Kirkkoherra Timo Hukka esittää yt-neuvottelujen aloittamista ensi keskiviikkona kokoontuvalle kirkkoneuvostolle.

Koronaviruksen takia suuri osa seurakunnan toimintaa on päätetty jättää tauolle. Leiri- ja matkatoiminta on keskeytetty ja monet yleisötapahtumat peruttu. Kaikki riskiryhmiä koskeva harrastustoiminta on peruutettu. Sama koskee suurinta osaa lapsi- ja nuorisotyöstä sekä diakoniasta.

Hukan mukaan koronaviruksella on suuri vaikutus talouden heikentymiseen. Siksi pitäisi ryhtyä Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiseen tuta-menettelyyn. Se koskee tuotannollisia ja taloudellisia syitä, joilla on vaikutusta työn tekemisen tarpeeseen.