Salon seurakunta hylkää avohakkuut – Kirkkohallitus kiittelee

Kirkkohallitus on tohkeissaan Salon seurakunnan päätöksestä hylätä avohakkuut ja siirtyä metsänhoidossa kokonaan jatkuvaan kasvatukseen.

– Upeaa! Merkittävä päätös! Iso uutinen! Tällaisia tienraivaajia tarvitaan, yhteiskunnan ja kestävän kehityksen johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta hehkuttaa.

Sipiläinen ei tiedä Suomesta toista seurakuntaa, joka olisi kerralla päättänyt koko metsäomaisuudestaan tällä tavoin. Parissa seurakunnassa on Sipiläisen mukaan ollut joitain hakkuukuvioita, joissa on tähdätty jatkuvaan kasvatukseen.

– Kun puhutaan niinkin vakavasta asiasta kuin ilmastonmuutos, seurakunnan on hyvä kantaa kortensa kekoon, Salon seurakunnan kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström sanoo.

Metsänhoitoyhdistys Salometsä alkaa tehdä Salon seurakunnalle nyt uutta metsänhoitosuunnitelmaa, joka kattaa seurakunnan 850 hehtaarin talousmetsät.

Salon seurakunta syntyi vuoden 2009 alussa, kun seudun kymmenen seurakuntaa liittyi yhteen. Hoidettavaksi tuli myös mittava metsäomaisuus, jota on tähän saakka käsitelty perinteisellä tavalla avohakkuilla.

– Isosta asiastahan tässä puhutaan, kun päätehakkuut jäävät kokonaan pois, seurakuntapuutarhuri Markku Johansson toteaa.

Vanhojen seurakuntien jäljiltä Salon seurakunnalla on parikymmentä metsäpalstaa, joista suurin on 150 hehtaaria. Pienimmät ovat parin hehtaarin luokkaa. Ne kasvavat enimmäkseen mäntyä, mutta joukossa on myös kuusi- ja koivuvaltaisia lohkoja.

– Osa on istutettu vuosi sitten, osaan on tulossa ensimmäinen harvennushakkuu ja osa on tukkimetsää, joka olisi päätehakkuuiässä. Kaikkiin tehdään nyt suunnitelma jatkuvapeitteisyydestä, vaikka pläntti olisi vain aarin kokoinen, Johansson kertoo.

Muutos on melkoinen.

Avohakkuussa kaadetaan lähes kaikki puut, kun ne ovat varttuneet noin 60–80-vuotiaiksi. Sen jälkeen maa useimmiten muokataan, ja aukkoon istutetaan uudet taimet. Metsä kasvaa jaksollisessa kasvatuksessa tasaikäisenä puusukupolvena.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsiköissä on monen ikäisiä puita, joista kerrallaan vain osa poistetaan poiminta- ja pienaukkohakkuissa. Metsä jää korjuun jälkeen aina puustoiseksi, ja enemmän tai vähemmän peitteiseksi. Uusia puita syntyy ja nousee luonnostaan.

Menetelmä jäljittelee metsien luontaista kiertokulkua.

– Prosessi on pitkä. Ei sitä noin vain lähdetä tekemään. Ensimmäisenä pitää saada aluspuusto elpymään ja kasvamaan, Johansson muistuttaa.

Salon seurakunnan talousmetsät ovat nyt tasaikäisiä. Palstasta riippuen metsän rakenteen muuttuminen vaihtelevammaksi voi viedä parikymmentä vuotta.

Fagerström ja Johansson alkoivat miettiä pari vuotta sitten, miten seurakunnan metsäomaisuutta jatkossa hoidetaan. Ajankohta oli otollinen, sillä seurakunnan nykyinen metsänhoitosuunnitelma päättyy vuonna 2022.

Kaksikko laati seurakunnan uuden kiinteistö- ja hautaustoimen strategian, jonka mukaan ”metsänhoitosuunnitelma valmistellaan jatkuvan kasvun periaatteella”.

Salon kirkkovaltuusto hyväksyi strategian yksimielisesti syyskuussa.

– Menemme Kirkkohallituksen suositusten mukaan, Fagerström muistuttaa.

Kirkkohallituksen tuoreen ilmastostrategian tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuonna 2030.

”Seurakuntien metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi siten, että niiden tila myös hiilivarastoina ja arvo hiilinieluina paranee”, kirkolliskokous linjasi marraskuussa.

Avohakkuusta tulee hiilen lähde 15–30 vuodeksi.

Jatkuvan kasvatuksen metsien tuotosta on erilaisia näkemyksiä. Joidenkin laskelmien mukaan se voi olla taloudellisesti jopa tuottoisampaa kuin avohakkuu.

Seurakunnat omistavat 167 000 hehtaaria metsää eli noin 0,7 prosenttia Suomen metsistä. Metsätalous tuotti seurakunnille viime vuonna 22,3 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin alle kaksi prosenttia seurakuntien kaikista tulonlähteistä.

Salon seurakunta sai metsistään viime vuonna 18 400 euroa. Se on tavallista vähemmän, sillä huono talvi rajoitti puunkorjuuta.

– Metsällä on muutakin arvoa kuin pelkkä taloudellinen arvo, Markku Johansson muistuttaa.

Jatkuvapeitteinen metsä lisää luonnon monimuotoisuutta. Tutkimusten mukaan esimerkiksi metsäkanalinnut menestyvät, kun eri-ikäinen puusto tarjoaa suoja-, ruoka- ja pesäpaikkoja.

Julkisyhteisöistä kunnat ja kaupungit ovat tehneet päätöksiä luopua avohakkuista. WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu pitää Salon seurakuntaa edelläkävijänä kirkon piirissä.

– Päätös osoittaa vastuullisuutta, joka viitoittaa metsätaloudelle uutta suuntaa. Se on ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, vesistöjen ja virkistyskäytön kannalta merkittävä päätös, kemiönsaarelainen Kunttu kiittelee.

Salon seurakunta on viime vuosina myös myynyt kymmeniä hehtaareja metsää suojelualueiksi. Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa 2020–2022 mainitaan ”pienten luontometsäalueiden suojelun selvittäminen”.

Seurakunta on perustanut ilmastotyöryhmän, jonka yhtenä tarkoituksena on laatia seurakunnalle oma ilmastostrategia.