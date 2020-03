Salon Syty laittoi toimistonsa oven säppiin

Salon Syty ry:n toimisto on suljettu toistaiseksi.

– Hallitus keskusteli asiasta ja toimisto päätettiin sulkea. Myös kaikki yhdistyksen kokoontumiset ja koulutukset on peruttu, toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska kertoo.

Toimiston väki on kuitenkin töissä, joten yhdistykset voivat hoitaa asioitaan puhelimitse tai sähköpostilla.

– Osa väestä on toimistolla ja osa tekee töitä etänä kotona, Hilska sanoo.

Hilska kertoi perjantaina kirjoittavansa parhaillaan tiedotetta Sytyn 37:lle jäsenyhdistykselle.

– Emme voi rajata jäsenyhdistysten toimintaa vaan he tekevät päätökset itse. Tiedotteessa kehotetaan yhdistyksiä kuitenkin muun muassa käyttämään harkintaa oman toimintansa osalta ja välttämään yli kymmenen hengen kokoontumisia toistaiseksi.

– Myös keskusjärjestöt ohjeistaavat paikallisyhdistyksiä, Hilska lisää.

Hilska tietää,että kevät on monelle yhdistykselle kiireistä aikaa.

– Monella on kevätkokous vielä pitämättä ja tilinpäätökset pitäisi saada vahvistettua. Mutta tilanne on nyt tämä. Suurin osa jäsenistämme kuuluu riskiryhmin, joten tilanteeseen on reagoitava nopeasti.