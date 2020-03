Salon Teatterin uusi johtaja tuntee talon

Salon Teatteri on valinnut uudeksi teatterinjohtajaksi salolaisen Mia Kuisman. Kuisma aloittaa tehtävässä 14. syyskuuta teatterin nykyisen taiteellisen johtajan Pauliina Saloniuksen siirtyessä Seinäjoen kaupunginteatterin taiteelliseksi johtajaksi.

Mia Kuisma on kuulunut pitkään Salon Teatterin kalustoon. Hän on toiminut kahdeksan vuotta teatterin hallituksen puheenjohtajana, ja siinä tehtävässä hän on tälläkin hetkellä. Teatterin hallitus ehdotti teatterinjohtajan paikkaa suoraan Kuismalle.

– Olen tosi otettu, että tätä tarjottiin minulle. Se oli itselleni myös suuren päätöksen paikka. Olen kuitenkin sosiaalialan ihminen ja tehnyt tähän asti sosiaali- ja hoitoalan työtä. Mutta otan tämän vastaan haasteena, Kuisma kuvailee.

Tällä hetkellä Kuisma työskentelee Salon Muistiyhdistyksessä muistiohjaajana. Teatteri on ollut hänelle tähän asti harrastus, mutta ensi syksystä lähtien siitä tulee työ.

– Aion jatkaa Salon Teatterin monipuolista kehittämistä samoilla linjoilla kuin nykyinenkin johtaja. Syksyllä aloitan esimieskoulutuksen, minkä myötä saan varmasti myös uusia näkökulmia, Kuisma toteaa.

Pauliina Saloniuksen mukaan Salon Teatterin hallitus oli yksimielisesti Mia Kuisman valinnan takana.

– Kuisma tuntee teatterin ja sen toiminnan ja talouden pitkältä ajalta. Hän on ollut viimeiset vuodet aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaa ja viemässä taloa eteenpäin. Kuisma on myös ollut mukana luomassa teatterin uutta toimintastrategiaa ja arvoja, Salonius kertoo.

– Talo ei olisi voinut saada parempaa ja sitoutuneempaa johtajaa, jolla on vahva halu kehittää teatteria ja tekijöitä, hän kiteyttää.

Kuisma toteaa, että teatterinjohtajana hän joutuu miettimään nyt erityisesti kustannustehokkuutta. Salon Teatterin toiminta on yli 90-prosenttisesti lipputulojen varassa, ja nyt tulovirta on pysähtynyt.

– Meille koronatilanne tuli pahimpaan aikaan vuodesta. Olimme satsanneet paljon kevään lastenteatterituotantoon, vaikka sen tuottaminen on haastavaa alhaisen lipunhinnan takia. Me katsomme kuitenkin lastenteatterin äärimmäisen tärkeäksi ja haluamme olla kehittämässä salolaista lastenkulttuuria. Koko perheen musikaali Tippukivitapaus oli viittä vaille valmis ja olisi saanut ensi-iltansa 20. maaliskuuta, Mia Kuisma sanoo.

Nyt Tippukivitapauksen ensi-ilta on siirretty pidettäväksi 17. huhtikuuta.

– Suhtaudumme toiveikkaasti siihen, että Tippukivitapaus saadaan onnistuneesti ensi-iltaan ja kesänäytelmämme Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen toteutuu aikataulussa.

– Viime päivät ovat olleet raskaita. Teatterin koko henkilökunta on porrastetusti lomautettuna. Me tahdomme kuitenkin katsoa toiveikkaana tulevaisuuteen. Salon Teatterilla on ensi vuonna 60-vuotisjuhlavuosi. Yhdessä tästä selvitään, Kuisma summaa.