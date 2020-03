Salon terveyskeskussairaalassa on varauduttu koronapotilaisiin

Salossa on valmistauduttu siihen, että kaupungin terveyskeskussairaalaan Pääterveysasemalla tulee koronapotilaita.

– Salon tilanne on hyvä, sillä meillä on oma terveyskeskussairaala, jossa on riittävästi erikoislääkäreitä. Pystymme hoitamaan vaativampia potilaita kuin pienten terveysasemien vuodeosastot, sanoo Salon terveyspalvelujen johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala .

– Jos tarvitaan hengityskonetta, pitää turvautua sairaanhoitopiiriin.

Salon pääterveysaseman seinänaapurina toimiva Salon sairaala on osa sairaanhoitopiirin yliopistosairaalaa Tyksiä.

Kaupungin terveyskeskussairaalassa on 105 vuodepaikkaa. Nissinen-Paatsamalan mukaan nykyiset kahden hengen huoneet ovat niin isoja, että niissä on tilaa kolmannelle eristettävälle potilaalle.

– Meillä on myös toimiva kotisairaala. Sen toimintaa voidaan laajentaa, ja potilaita pystytään tarvittaessa siirtämään kotihoitoon.

Salon pääterveysasemalla toimii jo ylähengitystieinfektiopotilaille tarkoitettu vastaanotto. Muu vastaanottotoiminta on siirretty muihin toimipisteisin, lähinnä Läntiselle terveysasemalle.

– Kävin juuri infektiovastaanotolla, ja siellä on rauhallista, Nissinen-Paatsamala sanoi tiistaina iltapäivällä.

Tiistaina myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti, että koronatapausten määrä on Varsinais-Suomessa pysynyt maltillisena. Tiistaihin mennessä koronatartuntoja oli havaittu 39 ihmisellä, ja vain yksi potilas oli sairaalahoidossa.

Joka viides salolainen on ikänsä puolesta riskiryhmässä

Ikäihmisillä on muita suurempi riski saada koronavirustartunta. Tämän takia hallitus kehotti viime viikolla yli 70-vuotiaita pysymään erillään lähikontakteista.

Salolaisista joka viides on ikänsä puolesta riskiryhmässä. 70 vuotta täyttäneitä on kaupungissa 10 000.

Tilastokeskuksen tiistaina julkaiseman väkilukutilaston mukaan Suomessa oli helmikuun lopussa 70-vuotiaita tai vanhempia yhteensä 878 734. Suomen väkiluku oli 5 526 774, joten 70 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 15,9 prosenttia.

Salossa prosentti on 19,8 ja Somerolla tätäkin korkeampi: 23,7. Ikänsä takia hallituksen ja viranomaisten määrittelemään riskiryhmään kuuluu melkein joka neljäs somerolainen.

Varsinais-Suomen väkiluku on 479 234. Maakunnassa 70-vuotiaita ja sitä vanhempia 80 762, mikä 16,9 prosenttia väestöstä.

Hyvä valmius hoitaa

Koronatapausten määrä on pysynyt Tyksin alueella maltillisena, ja sairaanhoitopiirin mukaan maakunnan sairaaloissa on valmius hoitaa kaikkia potilaita, joilla on akuutista syystä johtuva erikoissairaanhoidon tarve.

Osa sairaanhoitopiirin henkilökunnasta on osallistunut täydennyskoulutukseen, joka mahdollistaa siirtymisen yksiköstä toiseen tilanteen vaatiessa.

FAKTA:

70 täyttäneet

Salo

70–79-vuotiaita 6 444

80–89-vuotiaita 2 994

90 vuotta täyttäneitä 644

Väkiluku 51 757

Somero

70–79-vuotiaita 935

80–89-vuotiaita 683

90 vuotta täyttäneitä 165

Väkiluku 8 656

Varsinais-Suomi

70–79-vuotiaita 51 608

80–89-vuotiaita 23 647

90 vuotta täyttäneitä 5 507

Väkiluku 479 234