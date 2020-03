Salo peruutti lasten ja nuorten palvelujen yleisötapahtumat

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna toteaa, että hallituksen antama suositus yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumiseksi tulee vaikuttamaan moniin salolaisiin tapahtumiin.

– Monenlaisia tilaisuuksia joudutaan arvioimaan uudelleen. Eri organisaatiot, jotka omalta osaltaan vastaavat erilaisista tilaisuuksista, joutuvat huomioimaan suosituksen ja toimimaan sen mukaan.

– Mutta vaikka tilaisuuksia joudutaan nyt perumaan, ei se tarkoita sitä, etteikö niitä voitaisi järjestää myöhemmin, Inna muistuttaa.

Hallitus suosittelee, että yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että muidenkin kokoontumisten järjestäjät harkitsevat tilaisuuksien järjestämistä.

Salon kaupungin lasten ja nuorten palvelut päätti torstaina peruuttaa kaikki yleisötapahtumat toukokuun loppuun asti. Muun muassa Steissin 7-vuotissyntymäpäivät, Nowruz – uuden vuoden juhla Steissillä sekä lapsiparlamentti perutaan.

Ennen toukokuun loppua ovat myös koulujen päätösjuhlat. Voidaanko niitäkään järjestää?

– Kun saamme nämä hallintoneuvoston ohjeistukset kirjallisina, sen jälkeen teemme tästä asiasta ohjeistuksen, Inna kommentoi torstaina.

Innan mukaan Salon kaupunki seuraa koronavirustilannetta tiiviisti, ja johtoryhmä kokoontuu lähes päivittäin. Kuntalaisten tiedotuskanavana tärkein on kaupungin verkkosivut, jonne päivitetään ajantasaiset tiedot viruksen torjunnasta.

Tietoa jaetaan myös sosiaalisen median, Wilma-järjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

– Myös tiedotusvälineillä on tärkeä rooli, Inna toteaa.

Torstaina kaupunki antoi päivitetyt ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen sekä koulujen henkilökunnalle viruksen leviämisen estämiseksi ja ammattihenkilöstön sekä riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojaamiseksi.

Salon kaupungin suositus työnantajana on, että näiden ryhmien työntekijät jäävät kotiin matalalla kynnyksellä, jos ovat palaamassa kotiin koronaviruksen epidemia-alueelta.

Lasten ja nuorten palvelut lähetti torstaina Wilman kautta lasten huoltajille koronavirukseen liittyvän tilannetiedotteen ja ohjeistuksen.

Sen mukaan lasten ja nuorten palvelujen työntekijöiden ja opiskelijoiden ei tule matkustaa epidemia-alueille. Epidemia-alueelta palaavan suositellaan työskentelevän ja opiskelevan matkalta paluun jälkeen etänä.

Lasten ja nuorten palveluiden perustoiminnot pyritään turvaamaan mahdollisuuksien mukaan, mutta kaikki tapahtumat perutaan kevätlukukauden ajaksi.

Luokkaretkiä ei tässä vaiheessa vielä peruuteta, mutta tilannetta seurataan. Ulkomaille ja laivoille suuntautuvat retket on kielletty toistaiseksi.

Huoltajia muistutetaan, että päivähoitoon, esiopetukseen, kouluun tai nuorisopalvelujen toimintaan ei saa saapua sairaana.

Flunssaoireiden ilmaantuessa pitää jäädä matalalla kynnyksellä kotiin. Lisäksi kodeissa tulee valvoa lasten käsienpesua ja noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Vanhuspalvelut antoi torstaina ohjeet, jotka koskevat vierailuja hoivakodeissa.

– Emme ole kieltäneet kaikkia vierailuja. Meillä saattaa olla esimerkiksi saattohoitopotilaita, joiden kanssa omaiset haluavat viettää viimeiset hetket, vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren sanoo.

Lievätkin flunssan oireet riittävät siihen, että vierailu olisi syytä jättää tekemättä.​

Vieraileminen on kokonaan kielletty, jos lähipiirissä epäillään koronavirustartuntaa tai on itse palannut epidemia-alueelta kahden viikon sisällä.

Vierailijoita pyydetään huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta.

Kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalon tapahtumakalenterissa on maalis-huhtikuussa kahdeksan tapahtumaa.

– Nämä ovat aika pieniä tilaisuuksia. Tällä hetkellä emme ole vielä lähteneet peruuttamaan niitä, toimitusjohtaja Jyrki Moilanen toteaa.

Yrityssalo lupaa ”taata riskittömän tapahtumaympäristön myös koronaviruksen aikana”. Kättelyt on kielletty, ja käsidesiä on tarjolla.

Kahvi tarjoillaan hygieenisesti. Yrityssalo kertoo järjestävänsä tilaisuudet myös väljissä ja isoissa kokoushuoneissa.

SALON SEURAKUNTA PERUI ISOSLEIRIN

Salon seurakunnassa ei suuria yleisötapahtumia osu kevääseen, toteaa kirkkoherra Timo Hukka. Rippikirkossa väkeä voi olla yli 500, mutta niitäkin on seuraavan kerran vasta kesällä. Peruttavia yleisötapahtumia ei siis tällä hetkellä ole näköpiirissä.

– Pääsiäisen aikaan meillä on isommat tilaisuudet, mutta täytyy katsoa lähempänä, mikä silloin on tilanne, Hukka sanoo.

Seurakunnan päiväkerho- ja ryhmätoiminnassa aiotaan Hukan mukaan seurata samaa linjaa, jonka Salon kaupunki ottaa.

– Ryhmätoimintamme on verrattavissa koululuokkaan, hän toteaa.

Perjantaina 13. maaliskuuta Naarilan leirikeskuksessa piti alkaa kolmipäiväinen isosleiri, mutta se on peruutettu.

– Peruimme sen, vaikka se ei olekaan iso yleisötapahtuma, koska se olisi ollut osallistujille niin intensiivistä yhdessäoloa, Hukka perustelee.

Salon seurakunta tiedottaa mahdollisista muutoksista tapahtumiinsa muun muassa nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa.

Seurakunnan toivomuksena on, että seurakuntalainen harkitsee osallistumistaan tapahtumiin, jos on hiljattain saapunut epidemia-alueelta, epäilee olleensa kontaktissa koronavirukseen sairastuneen kanssa, tai jos hänellä itsellään on koronavirukseen viittaavia oireita.

Lisäksi jokaista muistutetaan kiinnittämään erityistä huomiota käsihygieniaan, ja muun muassa kättely on kielletty.