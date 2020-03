Käyttämättä jääneet lääkäriajat vaivaavat Salon terveyspalveluja. Viime vuonna varatuista lääkäriajoista potilas jätti tulematta paikalle 784 kertaa. Se on 78 perumatonta aikaa enemmän kuin edellisvuonna.

– Harmillisen iso määrä käyntejä jää toteutumatta, mutta onneksi kasvua ei ole tuon enempää, sanoo Salon terveyspalvelujen johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala.

Salon terveysasemilla toteutui viime vuonna yhteensä 49 105 lääkärikäyntiä.

Nissinen-Paatsamala toteaa perumatta jääneiden vastaanottoaikojen määrän olleen jo pitkään 700–800 vuodessa. Jos aika peruttaisiin ajoissa, se saataisiin tarjottua toiselle aikaa tarvitsevalle. Nissinen-Paatsamala vakuuttaa, että lääkärit eivät kuitenkaan jää pyörittelemään peukaloitaan, jos potilasta ei vastaanotolla näykään, sillä tehtävää riittää aina.

– Lääkäreillä on vastaanoton lisäksi muun muassa todistusten ja lausuntojen laatimista, potilaspuhelujen soittamista ja laboratoriotulosten vastausten antamista, hän muistuttaa.

Kaisa Nissinen-Paatsamala huomauttaa, että perumattomia aikoja on enemmän kuin saapumatta jääneitä asiakkaita.

– Se kertoo siitä, että samat potilaat jättävät tulematta useamman kerran, hän sanoo.

Nissinen-Paatsamala pitää tarpeellisena selvittää, millaisilta potilailta ajat jäävät perumatta, jotta voidaan pureutua syihin ja vaikuttaa niihin.

– Ymmärrettävästi unohduksiakin välillä sattuu, kun aikaa joutuu jonottamaan. Meillä on kiireettömälle vastaanotolle usean viikon jonot. Potilas on voinut lääkäriaikaa odottaessaan joutua esimerkiksi sairaalaan eikä kukaan tiedä peruuttaa hänen lääkäriaikaansa, ellei hän itse pysty sitä tekemään tai hänelle on tullut jokin muu este.

Terveyskeskuksesta varattu hoitoaika pitää perua viimeistään edeltävänä päivänä kello 8–16.15 joko puhelimitse tai etävastaanoton eli Terveyschatin kautta. Linkki Terveyschatiin löytyy Salon kaupungin terveyspalvelujen verkkosivuilta. Chat on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Muulla tavoin ajan peruminen netissä ei vielä onnistu.

Nissinen-Paatsamala pitää sähköisen perumismahdollisuuden kehittämistä tärkeänä, mutta toteaa, että samalla potilaan pitäisi saada mahdollisuus uuden ajan varaamiseen. Se taas on hankala järjestää ilman henkilökohtaista yhteydenottoa, koska henkilökunnan pitää arvioida hoidon tarve.

– Hoidontarpeen arviointi on lakisääteistä, joten se on tehtävä jokaiselle sairausvastaanotolle tulevalle ja kirjattava asiakirjoihin, Nissinen-Paatsamala sanoo.

Käyttämättömästä ja perumattomasta ajanvarauksesta peritään Salossa 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 euron sakkomaksu.

Perumattomat lääkäriajat Salon terveysasemilla

Vuonna 2019: 784

Vuonna 2018: 706

Vuonna 2017: 636

Vuonna 2016: 765