Salpausselän kolmas kisapäivä urheillaan lumi- ja räntäsateessa – lämpötila kallistuu plussan puolelle iltapäivällä

Salpausselän kisojen kolmas kilpailupäivä alkaa yhdistetyn kilpailun mäkiosuudella kello 10. Tiivisrytminen kilpailupäivä jatkuu naisten 4×5 kilometrin ja miesten 4×7,5 kilometrin viesteillä.

Naisten viesti on ohjelmassa kello 11.10 ja miehet starttaavat matkaan kello 12.30. Yhdistetyn 10 kilometrin hiihto alkaa 14.45.

Kisojen toinen maailmancupin mäkikilpailu hypätään HS130 metrin suurmäessä kisarupeaman päätteeksi. Karsintakierros alkaa kello 15.00 ja varsinainen kilpailu kello 16.30.

Salpausselän kisojen kaksi ensimmäistä päivää on kilpailtu pakkassäässä, mutta Lahden sää on muuttumassa sateiseksi.

Aamupäivällä on luvassa ajoittaista lumisadetta ja pientä pakkasta. Lämpötila nousee puoliltapäivin nollaan ja iltapäivällä lämpöasteiden puolelle. Samalla sade vaihtuu vähäiseksi räntäsateeksi.

Suomi neljällä joukkueella viesteihin

Maastohiihdossa naisten viestiä vievät Suomen ykkösjoukkueessa perinteisellä Johanna Matintalo sekä Kerttu Niskanen ja vapaalla Laura Mononen sekä Krista Pärmäkoski. Pärmäkoski hiihti eilen perinteisen kympillä toiseksi. Matintalo oli kymmenes.

– Pikku pätkä ehjää harjoittelua, ja pystyin tällaiseen suoritukseen. Se antaa paljon luottoa tulevaan, Matintalo tuumi.

Suomen kakkosjoukkueessa Anne Kyllönen ja Katri Lylynperä hiihtävät perinteisen osuudet, Susanna Saapunki ja Jasmi Joensuu vapaan osuudet.

Miesten perinteisen osuuden hiihtäjät ovat Lauri Vuorinen ja Iivo Niskanen. Vapaan osuuksia hiihtävät Perttu Hyvärinen ja Ristomatti Hakola.

– Jännä nähdä, millä porukoilla mikäkin maa hiihtää. Ensi viikonloppuna on Holmenkollenilla kova kisa, Niskanen viittasi miesten 50 kilometrin taipaleeseen, johon osa saattaa säästellä paukkujaan.

Hyvärinen ja Hakola sairastelivat helmikuussa, mutta toipuivat kisakuntoon Salpausselälle.

– Jokohan tämä aukaisi paikkoja, niin pääsisin parempaan vauhtiin, Hyvärinen tuumi lauantain 15 kilometrin perinteisen kilpailun 21. sijan jälkeen.

Miesten kakkosjoukkueessa hiihtävät Juho Mikkonen (p), Juuso Haarala (p), Markus Vuorela (v) ja Lauri Lepistö (v).

Yhdistetyn kilpailuun suomalaisista osallistuvat tänään Ilkka Herola, Leevi Mutru, Arttu Mäkiaho, Jesse Pääkkönen, Eero Hirvonen ja Olli Salmela.

Mäkihypyn maajoukkueryhmä kilpailee samoin edustajin kuin lauantain joukkuekilpailussa eli Antti Aalto, Niko Kytösaho, Jarkko Määttä ja Arttu Pohjola.

STT

