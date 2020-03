Sanoma antoi tulosvaroituksen koronaviruksen takia

Mediakonserni Sanoma on antanut tulosvaroituksen koronaviruksen takia. Yhtiö peruu väliaikaisesti arvionsa tämän vuoden näkymistä, koska tässä vaiheessa on liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita loppuvuodesta.

Päivitetyt näkymät kuluvalle vuodelle on määrä antaa myöhemmin tänä vuonna, mutta Sanoma ei vielä arvioi, milloin se voisi tapahtua.

Koronaviruksen odotetaan vaikuttavan merkittävästi Media Finlandin mainosliiketoimintaan sekä tapahtumaliiketoimintaan. Sanoma arvioi, että koronavirus ei vaikuta merkittävästi Media Finlandin tilauksiin ja muuhun kuluttajamyyntiin, ellei poikkeustilanne pitene ja pahene.

Sanoman suurimman liiketoiminta-alueen eli oppimisliiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ei kuitenkaan odoteta kärsivän merkittävästi.

Vuoden ensimmäisinä kuukausina Sanoman liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotetulla tavalla, ennen koronaviruksen laajentumista maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Sanoma pitää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa ennallaan.

Sanoma on STT:n suurin omistaja.

STT

