SAS ja Ryanair vähentävät lentojaan Euroopassa koronaviruksen vuoksi

Lentoyhtiö SAS kertoo vähentävänsä lentojaan Skandinaviassa ja muualla Euroopassa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Syy tähän on koronaviruksesta aiheutunut lentojen kysynnän vähentyminen.

Yhtiö kertoo lisäksi keskeyttävänsä lentonsa Hongkongiin torstaista lähtien. SAS on jo aiemmin keskeyttänyt lentonsa manner-Kiinaan.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se joutuu lentojen kysynnän vähentymisen vuoksi hakemaan säästöjä myös mahdollisilla henkilöstövähennyksillä ja lomautuksilla.

Myös halpalentoyhtiö Ryanair kertoo tiedotteessaan vähentävänsä lentojaan Italiaan ainakin kolmen viikon ajaksi. Yhtiön mukaan Italiaan tehdyt lentovaraukset ovat pudonneet koronaviruksen vuoksi.

Suomessa yhtiö lentää Lappeenrannasta Milanon Bergamoon. Sanomalehti Etelä-Saimaan mukaan Lappeenrannan lähtöjä Milanon Bergamoon on peruttu ainakin maaliskuun loppupuolella.

https://www.sasgroup.net/newsroom/press-releases/2020/uppdatering-angaende-covid-19/

https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/08a1ab82-2634-4e86-8da9-7282f092ac81

STT