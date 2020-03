SDP:n kannattajat palaavat

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) esiintyminen on otettu puolueessa hyvin vastaan. SDP:n kannatus on kasvussa, ja uudessa Helsingin Sanomien gallupissa puolue nousi toiseksi ohi kokoomuksen.

Muutenkin koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne näyttää nostaneen hallituspuolueiden suosiota.

Pääministeri Sanna Marinin rauhallinen ja johdonmukainen esiintyminen näyttää HS-gallupin lukujen valossa vaikuttaneen siihen, että SDP:n kadonneet kannattajat ovat palaamassa takaisin puolueen taakse. Viime joulukuussa päähallituspuolueen tilanne oli synkkä, ja hallituskriisi kärjistyi pääministeri Antti Rinteen eroon.

Marin ja koko hallitus on saanut kiitosta toiminnasta koronavirusepidemiaa vastaan. Hallitus on ottanut käyttöön keinot, joilla muun muassa rajoitetaan ihmisten liikkumista ja kokoontumisia.

Ainakin tässä vaiheessa näyttää, että kansalaisten enemmistö ja oppositiopuolueet pitävät ratkaisuja tarpeellisina. Lopullinen arvio hallituksen onnistumisesta voidaan tehdä vasta sitten, kun epidemia on ohi.

HS-gallupissa SDP:n kannatus on 17,1 prosenttia, jossa on nousua 0,8 prosenttiyksikköä. SDP kiilaa niukasti toiseksi ohi kokoomuksen, jonka kannatus on 16,9 prosenttia. Kokoomukselle mitattiin laskua 0,4 prosenttiyksikköä.

Kärkipaikkaa pitää edelleen perussuomalaiset. Puolueen kannatus on nyt 21,6 prosenttia, jossa on pudotusta 0,8 prosenttiyksikköä.

Heikosta kannatuksesta pitkään kärsinyt keskusta ei päässyt samanlaiseen nousuun kuin hallituskumppani SDP. Keskustan kannatus on sama 12 prosenttia kuin kuukausi sitten. Hyvänä uutisena puolueessa voidaan pitää sitä, että vajoaminen ei näyttäisi enää jatkuvan.

Seuraavat kannatusmittaukset kertovat, miten hallitus on kansalaisten mielestä onnistunut koronavirusepidemian hallinnassa. Hallituksen julistamat poikkeustoimet eivät vielä tähän kyselyyn ehtineet vaikuttaa.