Seinät huutavat oppilaita

ANTERO LEPPÄNEN. Suomen monipuoluejärjestelmä on estänyt meillä poliittisen kaksinapaisuuden syntymisen. Viime aikoina valtakunnan politiikkaa ovat hallinneet kaksi aihetta: maahanmuutto ja ilmastonmuutos. Sen seurauksena puolueiden suuruusjärjestys on mennyt uusiksi, vaikka kaksinapaisuus on vielä suhteellisen kaukana.

Salossa valtakunnan teemat eivät ole muodostaneet rintamalinjoja, vaan vastakkainasettelua on rakennettu kotikutoisista aineksista. Päättäjiä ja kuntalaisia eri leireihin ovat pääasiassa jakaneet näkemykset Tunnin junasta ja oppimisympäristöstä.

Vaikka vääntö on koskenut kouluverkon supistamista, on puhuttu oppimisympäristöstä. Termin käytölle on varmaan jokin pedagogis-hallinnollinen selitys, mutta sitä tuskin tuntevat edes kaikkein innokkaimmat koulusotaan osallistuneetkaan.

Kaikissa paikallisissa kiistoissa voi muuten nähdä myös positiivisuuden häivähdyksen: salolaisilta löytyy vastustuskykyä. Se jos mikä on tarpeen nykyisessä viruksen uhkaamassa maailmassa.

Koulukeskustelussa kaikki olivat lähtökohtaisesti samaa mieltä yhdestä faktasta: kuuden seuraavan vuoden aikana oppilasmäärä perusopetuksessa laskee 22,5 prosentilla. Tuosta yhteisestä pisteestä päättäjät kirmasivat sitten omille poluilleen sivuilleen vilkuilematta ja omia hengenheimolaisiaan mukaan raahaten.

Päättäjien eri jotokset eivät koskaan kohdanneet. Näkemysten yhteensovittaminen osoittautui mahdottomaksi, koska vastakkainasettelussa oli niin monta ulottuvuutta ja intressiryhmää; mitä useampi kokki sitä huonompi soppa. Eikä seuraaviin kunnallisvaaleihin ollut aikaa kuin puolitoista vuotta.

Kunnallinen koneisto on kolmiportainen: lautakunnat, hallitus ja valtuusto. Taloudellinen vastuu kokonaisuudessaan ja lopullinen päätösvalta kouluverkosta on valtuustolla, vaikka sitä käsittelivät myös lautakunta ja hallitus. Kuntalaista kylillä haettiin tukea ajatukselle, että vanhempien mielipiteet tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa.

Noin kymmenen vuotta sitten oli toisin. Salossa koulu voitiin lakkauttaa nuijan kopautuksella lautakunnan enemmistön päätöksellä. Se aiheutti pelkoa entisten ympäristökuntien edustajissa, ja asia siirrettiin valtuustolle.

Opetuslautakunta on nykyään kouluverkkoa käsiteltäessä vallaton, ja vallattomasti se asiaa kokouksessaan käsittelikin.

Kuntien yhdistymissopimukseen kirjattiin vuonna 2007, että vähintään yksi alakoulu ja eräitä muitakin palveluja pyritään säilyttämään jokaisessa entisessä kuntakeskuksessa. Tuo periaate on edelleen valtuuston tuloskortissa, jonka valtuusto hyväksyi viime joulukuussa vähän ennen kuin ”oppimisympäristöselvitys” julkistettiin. Marssijärjestystä voi pitää mielenkiintoisena.

Yksikään valtuutettu ei ole jäänyt tietämättömäksi siitä, että kaupungin talous on saatava parempaan kuosiin. Siksi se onkin patistellut virkamiehiä tekemään taloutta parantavia toimenpiteitä.

Virkamiesten tulee toimia virkavastuulla ja päättäjien linjausten mukaisesti. Kouluverkkoasiassa valtuusto teki linjauksensa takakäteen eli äänestämällä esityksiä nurin.

Salossa on riittävästi koulujen seiniä, jotka huutavat oppilaita.

Kirjoittaja on salolainen entinen kunnallispoliitikko.