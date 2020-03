Simo Laaksonen vaihtoi formulavarikot opiskeluun – marttilalaisella on edelleen kiinnostusta myös kilpa-ajamiseen

Formula 3 -kuljettaja Simo Laaksosen viime kauden päätösosakilpailun jälkeen antama kommentti oli paljon puhuva.

– Tässä ollaan nyt urani suhteen tietyllä tavalla vedenjakajalla. Katsotaan, mihin suuntaan se tästä lähtee. Järkevä ja hyvä paketti pitää ensi kaudeksi ensin löytyä, Laaksonen sanoi tiedotteessaan.

Hollantilaistalli MP Motorsportin riveissä kaasutelleen marttilalaisen Laaksosen kausi meni aivan toisin kuin hän oli suunnitellut. Laaksonen saalisti vain kaksi pistettä ja oli F3-sarjan loppupisteissä vasta 23:s. Kausi päättyi moottoririkkoon olympiakaupunki Sotshissa.

– Viime kausi oli joka suunnassa niin täysi pettymys, ettei ollut kiinostusta jatkaa MP Motorsportissa. Se oli ihan selvää, Laaksonen kertaa maaliskuussa 2020.

21-vuotias Laaksonen haki täksi kaudeksi ajopaikkaa eri sarjoista ja luokista. Hänen toivomaansa järkevää ja hyvää pakettia ei lopulta löytynyt.

– Olin avoimin mielin liikkeellä. Muun muassa kestävyysautoilun puolelta oli kiinnostuneita tiimejä. Sellaisia merkkejä alkoi olla ilmassa, ettei tänä vuonna välttämättä ajopaikkaa tule mistään ja viimeinen niitti oli koronaviruspandemia, Laaksonen sanoo.

– Nyt kun kaikki kisat on peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan, on tavallaan hyväkin, etten sitoutunut mihinkään talliin ja sarjaan.

Laaksosen mukaan urheilussa on aina jossiteltavaa, myös hänen urassaan.

– Asiat olisivat voineet mennä toisin. Totuus on kuitenkin, että asiat menevät niin kuin ne menevät. Eivät tulokset jossittelemalla muuksi muutu, Laaksonen tietää.

Laaksonen eteni kartingin kautta kohti isompia formulaluokkia. F3-sarjassa hänen kanssaan viime kaudella ajoi suomalaisista Niko Kari, joka myös jatkaa sarjassa tänä vuonna.

– Kokonaisuudessaan urasta on jäänyt positiivinen maku. Nykypäivänä on aika vähissä ne suomalaiset, jotka maailmalla ajavat. Olen päässyt tekemään harvinaisia juttua, Laaksonen muistuttaa.

Formulamaailma voi olla raaka. Jos et ole tarpeeksi nopea, seuraavaa pestiä voi olla vaikea löytää ja myös tukijat saattavat kadota nopeasti. Tämän allekirjoittaa myös Laaksonen.

– Kun maailmalla urheillaan, on se raakaa peliä. Autourheilussa toiminta pyörii tallipaikkojen kautta.

Autourheilun ollessa parhaillaan tauolla on Laaksonen suunnannut energiansa muihin asioihin.

– Aloitin viime syksynä Turussa korkeakouluopinnot, tuotantotalouden insinööriksi aikanaan valmistuva Laaksonen kertoo.

Laaksonen painottaa, että opiskeluista huolimatta motivaatio ja kiinnostus ajamiseen on yhä tallella.

– Autourheilu sytyttää aina, oli sarja tai luokka mikä hyvänsä. Sopimukset ovat aina isompia kokonaisuuksia. Niissä pitää aina pohtia järkevyyttä.

Laaksosta ei huoleta edessä mahdollisesti oleva pitkä ajotauko.

– Ajotaidot eivät häviä mihinkään. Ajamista voi pitämään yllä esimerkiksi simulaattorilla.