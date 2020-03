Sisäministeri Ohisalo: Suomi lähettää Kreikan avuksi rajavartijoita, sata telttaa ja vettä

Suomi on lähettämässä Kreikkaan rajavartijoiden lisäksi telttoja ja vesiapua, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Brysselissä järjestettävään sisäministerikokoukseen saapuneen Ohisalon mukaan tässä vaiheessa on keskusteltu sadasta teltasta, joihin pystyttäisiin majoittamaan yhteensä 500 ihmistä. Varusteet ovat vastaus Kreikan avunpyyntöön, jonka maa on tehnyt muille EU-maille.

Ohisalo muistuttaa, että Suomen hallitus on jo aiemmin päättänyt ottaa Välimeren alueelta 175 turvapaikanhakijaa.

– Erityisesti alaikäisiä, yksinhuoltajia ja vaikeassa asemassa olevia ihmisiä, Ohisalo kertasi.

Tänään illalla sisäministerien ylimääräisessä kokouksessa keskustellaan ajankohtaisesta tilanteesta Kreikan ja Turkin rajalla, jonne on saapunut viime päivinä tuhansia ihmisiä sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti viikonloppuna avaavansa rajan.

Kuvauksia kovista otteista

Rajan yli pyrkivien ihmisten on kerrottu ottaneen tänään yhteen Kreikan poliisin kanssa Turkin rajalla. Rajan yli yrittänyt väkijoukko paiskoi poliiseja ja rajavartijoita kivillä, mihin virkavalta vastasi kyynelkaasulla. Uutistoimisto AFP:n paikan päällä olevan toimittajan mukaan yhtä rajan yli yrittänyttä ammuttiin jalkaan.

Kreikka on aiemmin ilmoittanut keskeyttävänsä tilapäisesti turvapaikkahakemusten vastaanottamisen.

Ohisalon mukaan tämänpäiväisessä sisäministerikokouksessa on tärkeää keskustella, miten kansainvälinen oikeus toteutuu kaikessa rajaan liittyvässä toiminnassa.

Ohisalo sanoo, että Suomesta Kreikkaan lähetettävät rajavartijat kunnioittavat kansainvälisiä sopimuksia.

Julkisuuteen on noussut monenlaisia kuvauksia voimakeinoista. Ohisalo muistuttaa, että liikkeellä on myös harhaanjohtavaa tietoa, ja toivoo, että kokouksessa kuullaan Kreikan näkemys tilanteesta.

Jos kuvaukset kovista otteista, kuten vesitykeistä pitävät paikkansa, niin Ohisalon mukaan suomalaiset rajavartijat eivät sellaisiin toimiin osallistu.

Vahvistuksia rajalle

EU on ilmoittanut lähettävänsä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin kautta Kreikkaan 100 uutta rajavartijaa auttamaan tilanteen hallinnassa.

Ohisalo kertoo, että Suomella on Frontexin nopean toiminnan joukkojen varalle olemassa 30 henkilön pooli, jonka voimin voidaan vastata avunpyyntöihin. Sisäministeri ei maininnut tarkkaa ajankohtaa, milloin suomalaisvahvistukset suuntaavat Kreikkaan ja kuinka monta rajavartijaa Suomi lopulta lähettää.

– Nyt siellä ensimmäisiä ihmisiä mietitään tästä poolista, Ohisalo sanoi.

Rajavartiolaitos kertoi tänään valmistelevansa operaatioon osallistumista. Rajavartiolaitoksen mukaan lähetettävien henkilöiden määrä ja aikataulu tarkentuvat loppuviikon aikana.

Frontexin kautta Kreikassa on jo ennestään suomalainen partiovene sekä 7-14 suomalaista työntekijää.

Suomalaisia asiantuntijoita on myös lähetetty Kreikan avuksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston Eason sekä Europolin kautta.

https://www.raja.fi/tietoa/tiedotteet/1/0/rajavartiolaitos_on_vastaanottanut_pyynnon_nopeasta_rajainterventiosta_maarajalla_79084

STT

