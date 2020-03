Sisiliassa köyhät ihmiset yrittävät varastaa ruokaa kaupoista – Grönlannin pääkaupungissa kiellettiin viinan myynti

Sisiliassa poliisit ovat joutuneet suojelemaan ruokakauppoja, joista koronaepidemian myötä työttömiksi joutuneet ihmiset ovat yrittäneet varastaa ruokaa, kertoi italialaismedia sunnuntaina.

La Repubblica -lehden mukaan ryhmä paikallisia asukkaita kahmi torstaina mukaansa tavaroita supermarketista Palermossa ja juoksi ulos maksamatta.

– Meillä ei ole rahaa, mutta on pakko syödä jotain, ryhmästä huudettiin.

Useat pikkukauppojen omistajat ovat niin ikään kertoneet, että paikalliset asukkaat yrittävät kiristää heiltä ruokaa ilmaiseksi.

Giuseppe Provenzano, jonka vastuualueeseen Italian hallituksessa kuuluvat maan eteläosat, kuvaili Sisilian tilannetta aikapommiksi.

– Terveyttä, toimeentuloa ja tulevaisuutta koskeva huoli muuttuu vihaksi ja inhoksi, kun kriisi pitkittyy, ministeri perusteli lehden haastattelussa.

Italian pääministeri Giuseppe Conte lupasi, että viranomaiset jakavat ruokakuponkeja niille, joilla ei ole varaa ostaa ruokaa.

– Tiedämme, että monet kärsivät, mutta valtio auttaa, Conte lupasi lauantaina televisiopuheessaan.

Conten mukaan ruoka-apuun on varattu 400 miljoonaa euroa.

”Tarkoitus suojella lapsia”

Tanskalle kuuluvan Grönlannin itsehallintoalueen pääkaupungissa Nuukissa on kielletty alkoholin myynti koronaepidemian vuoksi. Koska ihmiset joutuvat olemaan koko ajan kotona, lapset joutuvat helpommin humalaisten vanhempiensa väkivallan ja hyväksikäytön kohteiksi.

– Päätökseni tarkoituksena on suojella lapsia, jotta heillä olisi turvallinen koti, perusteli Grönlannin pääministeri Kim Kielsen.

Liki joka kolmas lapsi joutuu Grönlannissa seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Asiantuntijoiden mukaan syynä ovat alkoholi, huumeet ja piittaamattomuus lapsien oikeuksista.

Grönlannin terveysministerin Martha Abelsenin mukaan lähisuhdeväkivallan määrä on viime viikkoina ollut nousussa Grönlannissa.

Alkoholikiellon toisena syynä on asukkaiden suojeleminen koronvirustartunnalta. Juovuspäissään toikkaroivat ihmiset eivät välttämättä välitä omasta turvallisuudestaan.

Ranska siirsi koronapotilaita luotijunalla

Ranska järjesti sunnuntaina suuroperaation siirtääkseen koronatartunnan saaneita potilaita pois pahasti ylikuormittuneista sairaaloista maan itäosassa. Operaatiossa käytettiin kahta erikoisvarusteltua TGV-luotijunaa, joilla kuljetettiin 36 potilasta Mulhousesta ja Nancystä maan länsiosassa sijaitseviin sairaaloihin.

Tarkoitus on tasata kuormitusta, sillä odotus on, että entistä useampi potilas tarvitsee lähipäivinä tehohoitoa.

Ranskasta on viety potilaita saamaan hoitoa myös Saksaan, Sveitsiin ja Luxemburgiin.

Tällä haavaa Ranskassa on lähes 4 300 potilasta tehohoidossa ja hengityskoneista alkaa olla pulaa.

Pääministeri Edouard Philippen mukaan hallitus aikoo kasvattaa tehohoitopaikkojen määrää ja tavoitteena on, että niitä olisi 14 000. Ennen koronakriisiä paikkoja oli 5 000.

Ranskassa on todettu yli 38 000 tartuntaa, 4 600 enemmän kuin edellispäivänä. Kuolleita on virallisten lukujen mukaan yli 2 300, mutta tähän ei lasketa mukaan muita kuin sairaaloissa kuolleita. Hoito- ja vanhainkotien luvut saadaan tilastoon mukaan vasta alkavalla viikolla.

STT

Kuvat: