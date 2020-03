Skiten/Sontaa voitti Sarjakuva-Finlandian

Sarjakuva-albumi Skiten/Sontaa on voittanut vuoden 2020 Sarjakuva-Finlandian. Vuonna 1988 syntyneen Ulla Donnerin luoma albumi kertoo mainostoimiston työntekijöiden baari-illasta. Albumin on suomentanut Sinna Virtanen.

Donnerin edellinen sarjankuva Spleenish sai Vuoden kaunein kirja -tunnustuksen.

Tämänvuotisen valinnan teki Aulikki Oksanen kymmenen finalistin joukosta. Oksanen kuvailee Donnerin albumia omaperäiseksi ja teräväksi aikalaissatiiriksi.

– Donnerin piirrosviiva on hauska ja kekseliäs. Se poimii hiplaavat sormet ja naisen kiukun, ikkunoitten avokadovauvat ja seksileikkien surreaalit mylläkät. Myös kielelliset koukut, puheet ja pohdinnat kuulostavat aidoilta ja ajankohtaisilta, Oksanen kertoo perusteluissaan.

Sarjakuva-Finlandiaa tavoitteli kaikkiaan 57 albumia.

STT

