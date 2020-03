SOK saattaa lomauttaa asiantuntijoita, joiden tehtävät ovat koronan takia lakanneet

SOK aloittaa henkilöstön lomautuksia koskevat yt-neuvottelut. Työntekijät, joita mahdolliset lomautukset koskevat, toimivat asiantuntija- ja tukipalvelutehtävissä. Heitä on noin 1 700.

Henkilöstöjohtaja Susa Nikula sanoo, että etenkin hotelli- ja ravintolatoiminta on kärsinyt koronaviruksesta ja osa hotelleista ja ravintoloista on jouduttu sulkemaan.

– Sellaisten asiantuntijoiden työt, jotka liittyvät läheisesti nyt tällaisiin suljettuihin toimialoihin, ovat vähentyneet tai lakanneet, Nikula sanoo.

Toisaalta esimerkiksi vähittäiskauppaan liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet.

Neuvottelujen tarkoituksena on samalla tasata eri yksiköiden välistä epätasapainoa töiden määrässä.

– Siirretään apuja sinne, missä kuormaa on.

Yt-neuvottelut alkavat huomenna ja kestävät kaksi viikkoa.

Puolustusvoimien ruoantuottaja Leijona Catering lomauttaa vajaat 50 työntekijää

Puolustusvoimien ruoantuotannosta vastaava Leijona Catering lomauttaa yt-neuvottelujen päätteeksi vajaat 50 työntekijää. Lomautukset voivat jatkua syyskuun loppuun asti. Jokainen työntekijä voidaan lomauttaa yhteensä enintään 90 päiväksi, ja lomautukset voidaan tehdä useassa erässä.

Leijona Cateringilla on yhteensä 500 työntekijää.

Henkilöstön lomauttamistarve on aiempaa arviota pienempi, sillä henkilöstöravintoloista on pystytty siirtämään työntekijöitä toimipaikoista toisiin, kertoo toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo STT:lle.

Lomautusten myötä yhtiö minimoi koronavirusepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ja varmistaa tulevaisuuden työpaikat yhtiössä.

Ruokapalvelun toiminta varmistetaan kaikissa olosuhteissa, yhtiöstä kerrotaan.

STT

Kuvat: