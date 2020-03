Somerolaiset Espanjassa: ”Kaupassa saa käydä”

Somerolainen Ritva Yrjänä vastaa puhelimeen hotellista Gran Canarialta Espanjasta.

– Vietämme aikaa nyt täällä hotellissa. Ulkona liikkuminen on kielletty, vain kaupassa, apteekissa ja pankkiautomaatilla saa käydä. Ranta sekä kaikki kahvilat ja baarit on suljettu, Yrjänä kertoo.

Espanjan julistama hätätila ja ulkona liikkumista rajoittavat säännökset ovat tyhjentäneet suomalaisten suosimassa Playa del Inglesissä kadut ihmisistä ja elämästä.

– Poliisit partioivat kaduilla. He pysäyttävät ja kehottavat menemään hotelliin, jos joku liikkuu kadulla. Rantaan on vedetty punaiset nauhat, Yrjänä huomauttaa.

Uudet säännöt astuivat toden teolla voimaan sunnuntaina.

– Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä poliisi oli alkanut tyhjentää baareja, Yrjänä sanoo.

Playa del Ingles on Ritva ja Markku Yrjänälle tuttu kohde, sillä he käyvät siellä vuosittain. Tällä kertaa he saapuivat somerolaisten Hanna ja Jouni Takalan kanssa kahden viikon lomalle 3. maaliskuuta.

– Tänne lähdettäessä tilanne oli koronan kannalta vielä rauhallinen. Tilanne muuttui nopeasti viime viikon lopulla, jolloin myös Suomessa tuli voimaan uusia suosituksia ulkomaan matkoihin liittyen, Ritva Yrjänä toteaa.

Somerolaisten paluulennon pitäisi lähteä kotiin tiistaina. Maanantaina suurin jännitys kohdistui siihen, että Aurinkomatkojen lento varmasti toteutuu suunnitellusti.

– Saimme ainakin lähtöselvityksen tehtyä äsken netissä normaalisti. Onneksi on kotimainen matkanjärjestäjä, joten toivottavasti kaikki menee suunnitelmien mukaan, huokaa Yrjänä maanantaina aamupäivällä.

Suomessa nelikkoa odottaa kahden viikon karanteeni. Yrjänöille se tarkoittaa etätöitä. Takaloiden ammateissa etätyö ei onnistu, joten he ovat poissa töistä.

– Karanteenista tuli vähän aikaa sitten myös THL:n tekstiviesti, Yrjänä kertoo.

Salolaismies jännittää Espanjassa kotiin pääsyä

Teksti: SSS | Katri Henttonen

Salolainen Matti Suokorpi lähti kaverinsa kanssa maaliskuun alussa Espanjan Torreviejaan golflomalle. Lomasuunnitelmat muuttuivat kuitenkin lennosta, kun Espanja julisti hätätilan.

– Aika jännät ovat tunnelmat. Yritin aikaistaa täältä lentoa kotiin, mutta lennot ovat ylibuukattuja ja maksavat maltaita, Matti Suokorpi kertoo.

Paluulento on varattu tulevalle perjantaille.

– Finnairilta tuli tieto, että 90 prosenttia lennoista on peruttu, joten saa nähdä, pääseekö täältä tuolloin kotiin. Autolla on turha lähteä Suomeen, koska niin monet maat ovat laittaneet rajojaan kiinni.

Suokorpi viettää aikaa lähinnä loma-asunnollaan. Ulkonaliikkumiskiellon aikana saa kuitenkin käydä muun muassa kaupassa.

– Kauppoihin tulee tavaraa, mutta kauppaan kannattaa lähteä heti aamusta. Iltapäivään mennessä hyllyt ovat tyhjät.

Espanja huolehtii, että ihmiset noudattavat ulkonaliikkumiskieltoa. Poliiseja näkyy Torreviejassakin paljon, ja esimerkiksi läheinen uimaranta on suljettu poliisin nauhoin.

– Paikallisissa uutisissa kerrottiin, että rajoituksia rikkova voi saada todella tuntuvan, jopa tuhansien eurojen sakon.

Ulkonaliikkumiskieltoa noudatetaan Suokorven mukaan hyvin.

– Joka puolella on ihan autiota. Läheinen moottoritiekin on hiljentynyt autoista.

Suokorven tilanne ei kuitenkaan ole toivoton.

– Keli on hyvä. Aurinko paistaa ja on lämmintä. Aika kuluu lähinnä terassilla aurinkoa ottaessa. Hyvin täällä toistaiseksi pärjätään, hän sanoo