Someron Katajakoti eristi kaksi osastoaan – Altistuneet hoitajat jatkavat työssään

Kaksi 15-paikkaista osastoa elää eristyksissä vanhusten palvelutalo Katajakodissa Somerolla. Yhden osaston asukkaat ja hoitajat ovat altistuneet koronavirukselle, mutta varotoimenpiteenä myös viereinen osasto on eristetty. Katajakodin toimintaa pyörittävä Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy tiedotti toimenpiteistä keskiviikkona sen jälkeen, kun Salon Seudun Sanomat oli uutisoinut hoivakodin koronavirusaltistuksesta. SSS:n saamien tietojen mukaan perjantai-iltana vahvistui testi, jonka mukaan yksi Katajakodissa työskennellyt ihminen oli sairastunut koronaan.

Virukselle altistuneet hoitajat jatkavat työskentelyä eristetyillä osastoilla, koska muuten talon henkilökunta ei riittäisi hoitamaan sen asukkaita. Työajan ulkopuolella hoitajat ovat kotikaranteenissa.

– Haasteita on, mutta onneksi meillä on tunnollista ja joustavaa henkilökuntaa, joka on tarvittaessa valmis tekemään lisävuoroja ja pidempiä työpäiviä, toimitusjohtaja Pihla Linnainmaa-Kankare kiittää.

Hoitajia ei voi tartuntavaaran takia siirtää Katajakodin avuksi esimerkiksi Lamminniemen puolelta. Asukkaiden ja hoitajien liikkumista yksiköiden ulkopuolella on rajoitettu.

Eristettyjen osastojen hoitajat tekevät hoitotyötä täydessä suojavarustuksessa maskit päällä ja käsineet kädessä.

– Toimimme Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalahygienia- ja infektiotorjuntayksikön ohjeistusten mukaan, Linnainmaa-Kankare toteaa.

– Toistaiseksi tartuntoja ei onneksi ole ilmennyt, ja toivottavasti niitä ei tulekaan. Keskiviikkoisen tiedon mukaan saamme purkaa karanteenin perjantaina.

Katajakodissa asuvien vanhusten omaisille oli Linnainmaa-Kankareen mukaan alettu ilmoitella altistuksesta maanantaina. Toisella eristetyistä osastoista asuvan vanhuksen omainen ei kuitenkaan ollut saanut tietoa vielä aamukymmeneen mennessä keskiviikkona. Hän otti silloin itse yhteyttä Katajakotiin luettuaan lehdestä hoivakodin korona-altistuksesta. Miksi tilanteesta ei tiedotettu omaisille aiemmin?

– Hyvä kysymys. Jälkiviisaasti voi todeta, että omaisille olisi pitänyt soittaa jo viikonlopun aikana, Linnainmaa-Kankare myöntää.

– Talon jokaisen asukkaan omaiselle soitetaan henkilökohtaisesti, hän lupaa.

Katajakoti on 60-paikkainen hoivakoti Someron Lamminniemessä. Talossa on neljä 15 asukkaan osastoa. Jo aiemmin asetettu vierailukielto jatkuu hoivakodissa ainakin 13. huhtikuuta saakka.