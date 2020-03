Someron kaupunki myy ja purkaa vuokrataloja – Evertintieltä tulossa jo toinen kerrostalo myyntiin

Someron kaupunki vähentää edelleen vuokra-asuntoja. Asuntoja karsitaan niin purkamalla kuin myymällä. Taustalla ovat kaupungin vuokra-asuntoja ylläpitävän Somerasuntojen talousvaikeudet, jotka johtuvat asuntojen ylitarjonnasta.

– Somerasuntojen vuokra-asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä noin 80 prosenttia. Sitä pitää ehdottomasti nostaa, jotta talous saadaan tasapainoon, Somerasuntojen hallituksen puheenjohtaja kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo.

Viime vuonna Somerasunnot teki vajaat 60 000 euroa tappiota.

Talouden tasapainottamiseksi Somerasunnot aikoo laittaa Lamminniemestä Hirvitieltä myyntiin kolme rivitaloa, joissa on yhteensä kymmenen asuntoa. Talot on tehty vuonna 1988.

Somerasunnot on lisäksi valmis myymään Evertintieltä yhden kerrostalon, jos tilanne sitä vaatii. Vuonna 1969 valmistuneessa talossa on 15 asuntoa.

Somerasunnot myi Evertintieltä viime vuonna yhden vastaavan kerrostalon tarjouskilpailun jälkeen. Talon osti 187 000 eurolla Salon Hallitilat Oy, jonka takaa löytyy salolainen yrittäjä Matti Kakko. Kerrostalo muutetaan omistusasunnoiksi ja sitä korjataan parhaillaan.

Kaupungin piti alun perin purkaa vuonna 1968 valmistunut kerrostalo sen vaatimien kalliiden korjaustöiden vuoksi, mutta suunnitelmat muuttuivat yksityisten yrittäjien kiinnostuttua talosta.

Nyt purkulistalla on kolme taloa, jotka vaatisivat kalliita remontteja. Kuivamaidon tuntumasta puretaan pienkerrostalo ja rivitalo ja Rajatieltä rivitalo. Purettavissa taloissa on yhteensä 14 asuntoa.

Somerasuntojen hallussa on tällä hetkellä 208 vuokra-asuntoa. Asuntojen määrä laskee 39:llä, jos suunnitellut myynnit ja purut toteutuvat.

– Näiden toimenpiteiden tulisi jo riittää siihen, että Somerasuntojen tilanne saadaan tasapainoon, Suikkanen sanoo.

Kaupunki kauppaa tällä hetkellä Kalevintieltä suoraan omistamiaan rivitaloasuntoja, joiden myynnistä saatavat rahat on määrä antaa tukena Somerasunnoille.

– Ellei kahdeksaa asuntoa saada kaupaksi yksittäin, laitetaan koko rivitalo kerralla myyntiin, Suikkanen huomauttaa.

Someron tavoitteena on kohentaa määrätietoisesti kaupungin vuokra-asuntojen tasoa.

– Työ on jo aloitettu siten, että kunnostusten tasoa on nostettu, jotta asunnot houkuttelisivat asukkaita. Tämä on osaltaan lisännyt Somerasuntojen menoja, Suikkanen kertoo.