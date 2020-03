Someron kirjasto lopettaa kirjakassien viemisen koteihin – taustalla uusi määräys

Someron kirjaston viime viikolla käynnistämä kirjakassipalvelu loppuu. Taustalla on aluehallintoviraston uusi määräys, jonka mukaan kirjastojen pitää luopua kaiken fyysisen aineiston lainauksesta ja jakelusta koronaepidemian takia.

– Lopetamme kirjojen toimittamisen asiakkaille saman tien. Verkkokirjastosta voi lainata sähköistä aineistoa. Kirjaston asiakaspalvelu on avoinna edelleen arkisin kello 11–16 ja sieltä saa apua myös verkkokirjaston käyttöön, Someron kirjastonjohtaja Laura Tyysteri huomauttaa.

Someron kirjasto aloitti viime viikolla kirjojen ja muun aineiston toimittamisen kotiin yli 70-vuotiaille ja muille koronaviruksen riskiryhmille. Kirjan kannet desinfioitiin ja kirjat pakattiin muovipusseihin, minkä jälkeen ne jätettiin asiakkaan postilaatikkoon tai ovenkahvaan. Varattujen kirjojen lisäksi kirjasto oli varautunut toimittamaan riskiryhmille lukemista näiden toiveiden perusteella.

Aluehallintoviraston tekemä yleispäätös koskee kaikkia kirjastoja.

– Kirjakassien toimittamisen lisäksi osa kirjastoista on jakanut asiakkaille muun muassa poistokirjoja, Tyysteri toteaa.

Tiedotuksessa sattuneen inhimillisen virheen vuoksi Someron kirjaston etäpalvelu ei vielä tavoittanut kovin monia asiakkaita.

– Annoimme ilmoittelussa väärän puhelinnumeron, mutta muutamia kirjakasseja ehdimme toimittaa perille, Tyysteri kertoo.