Someron kirjasto vie kirjoja asiakkaille kotiin – palvelu koskee yli 70-vuotiaita ja muita koronan riskiryhmiä

Someron kirjasto kuljettaa koronaviruksen aikana kirjoja ja muuta aineistoa asiakkaille kotiin. Kirjastonjohtaja Laura Tyysteri kertoo, että kirjaston kotipalvelu koskee yli 70-vuotiaita ja muita koronaviruksen riskiryhmiä.

– Iäkkäät ja muut perussairauksien takia riskiryhmään kuuluvat voivat pyytää kirjastosta lainoja suoraan kotiin. Puhelimessa sovitaan kirjojen toimittamisesta esimerkiksi ovenkahvaan tai postilaatikkoon, sillä kaikkea fyysistä kontaktia vältetään turvallisuuden vuoksi, Tyysteri huomauttaa.

Someron kirjasto soittaa itse kaikille yli 70-vuotiaille, joiden varaamaa aineistoa on saapunut kirjastoon ja sopii varausten toimittamisesta. Muuten kotipalvelu toimii siten, että riskiryhmään kuuluvat voivat itse ottaa yhteyttä kirjastoon ja pyytää aineistoa kotiin. Kirjaston tavoittaa arkisin kello 11–16 numerosta 0401268331. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla tai varata verkkokirjastosta haluamansa aineiston.

– Kirjastoon voi myös soittaa ja pyytää vaikka piristävää luettavaa, niin me autamme sopivan kirjan löytämisessä. Kirjastoauton kuljettaja toimittaa paketteja perille sitä mukaa kuin ehtii, Tyysteri sanoo.

Asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi kaikkien kotiin toimitettavien kirjojen kannet desinfioidaan ja kirjat pakataan muovipusseihin.

Kirjaston kotipalvelu ei ole uusi asia. Normaalisti kotipalvelu on tarjolla ihmisille, jotka eivät pysty asioimaan kirjastossa tai kirjastoautossa muulla tavalla.

– Normaalioloissa kotipalvelulla on Somerolla alle kymmenen vakioasiakasta, mutta nyt kotiin sidottujen asiakkaiden määrä kasvoi kertaheitolla, Tyysteri huomauttaa.

Tyysteri kertoo Someron kirjaston haluavan ilahduttaa kotipalvelulla asiakkaitaan.

– Haluamme myös kannustaa riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä pysymään kotona, kuten on ohjeistettu. Kotona on mukavampi viettää aikaa, kun seurana on hyvä kirja.

Someron kirjasto jatkaa laajennettua kotipalvelua niin pitkään, kuin koronatilanne sen sallii tai sitä vaatii.