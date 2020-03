Maalaisromantiikkaa ja vanhan ajan fiilistä. Niitä on luvassa kesä–heinäkuussa Someron Havuharjulla, kun Someron Tupanäyttämö järjestää kesänäytelmän sijaan vanhanaikaisia iltamia.

Iltamien tuottaminen on muhinut jo pitkään Tupanäyttämön taiteellisen johtajan Merja Koivaaran mielessä. Nyt aika oli kypsä, kun näytelmää ei ollut valmiina eikä ohjaajaa tiedossa ja koronapandemia toi rajoituksia, jotka estävät suurempien harrastusryhmien kokoontumiset esimerkiksi harjoituksiin.

Esitys koostetaan näytelmänpätkistä, monologeista, runoista, lauluista, soitosta ja sketseistä. Koivaara suunnittelee myös yleisön laulattamista

– Sketsejä voi harjoitella pienissä porukoissa! Meillä on käytössä tilat, joita muut eivät käytä. Kunhan köhästäni selviän, uskallan kutsua väkeä koolle. Nyt teemme etätyötä ja pidämme siten harrastusta yllä, Koivaara kertoo.

Hän huomauttaa, että iltamia on myös teatterinäytöksiä helpompi siirtää, jos koronapandemian rajoitustoimet jatkuvat kesällä.

Suvi-Iltamat pidetään sisätiloissa vanhassa tanssilavarakennuksessa. Perinteitä noudattaen niihin sisältyy tunti tanssia. Havuharjulla saadaan pyörähdellä harmonikkamusiikin tahdissa.

Myös pelit liittyvät iltamiin, joten Havuharjullakin tarjoutuu mahdollisuus köydenvetoon, puujalkakävelyyn sekä kettingin ja hevosenkengän heittoon.

– Miksei tandem-hiihtoonkin!

Koivaara suunnittelee, että väliaikabuffet kootaan perinteisistä tarjoiluista kuten voileivistä ja pullakransseista.

Iltamia ovat suunnittelemassa Koivaaran lisäksi muun muassa Annina Lagerroos , Miia Raivikko-Alhoranta ja Katri Salomäenpää.

– Olemme tehneet muistioita iltamaohjelmaa varten ja ideoineet aina, kun olemme tavanneet. Nyt on vasta maaliskuu, joten olemme hyvässä vauhdissa! Kesänäytelmääkin alettiin viime vuonna harjoitella vasta huhtikuussa.

Kaikkiaan kesän esiintyjäkaartissa on mukana vajaat kymmenen ihmistä, mutta useampikin mahtuu mukaan. Koivaara on havainnut, että ihmisten on aiempaa vaikeampi sitoutua pidemmäksi aikaa esimerkiksi teatteriharrastukseen.

– Iltamissa esiintyjät voivat vaihtua eri iltoina eikä kenenkään harjoitteluaikakaan veny pitkäksi, kun ohjelma koostuu lyhyistä esityksistä.

Someron kaupunki siistii parhaillaan kesäteatterin aluetta Havuharjulla. Alueelle on rakenteilla uusi portti ja sitä ympäröivä aita.