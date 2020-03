Suomen Punainen Risti pyytää erilaisten yhdistysten jäseniltä talkooapua, jolla voidaan vastata koronaviruspandemian myötä kasaantuvaan avuntarpeeseen SPR:n omien joukkojen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmien lisäksi.

Vapepan Salon paikallistoimikunnan puheenjohtaja Merja Koivaara lähetytti maanantaina jo vetoomuksen kaikille Someron Kulttuuri ry:n jäsenyhdistyksille uusien vapaaehtoisten mukaan saamiseksi ja aikoo kartoittaa myös muun muassa partiolaisten, urheiluseurojen ja metsästysseurojen mahdollisuuksia.

– Otamme yhteyttä eri järjestöihin, sillä vapaaehtoistöihin tarvitaan mukaan paljon terveitä ihmisiä. Vielä emme tiedä, millaisia tehtäviä koronapandemia tuo hoidettavaksemme, mutta nyt on hyvää aikaa kerätä joukkoja. Varaudumme auttamaan viranomaisten pyynnöstä esimerkiksi ruokatoimituksissa sekä avustustarvikkeiden lajittelussa ja pakkaamisessa. Esimerkiksi kunnat voivat pyytää apuamme, hän huomauttaa.

Koivaara muistuttaa, että Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimii suuri joukko hoitoalan ammattilaisia, jotka joutuvat koronapandemian takia tekemään työtä vuorotta ja joiden tilalle vapaaehtoiseen pelastuspalveluun tarvitaan uusia tekijöitä.

– Meillä on viranomaisten hälytysvalmiudessa vajaat sata jäsentä. Lisäksi järjestöjen kautta on mukana lukuisia vapaaehtoisia. Vapepa on järjestöjen yhteenliittymä: mukana on muun muassa Autoliitto, suunnistajia, hakukoirien omistajia ja radioamatöörejä, kertoo Koivaara, joka on Salossa vuonna 1982 aloittaneen paikallistoimikunnan perustajajäsen.

Suomen Punainen Risti organisoi koronaviruspandemian tukitoimia ja koordinoi kaikkia sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten tukena toimivia muita vapaaehtoisryhmiä. Mukaan voi ilmoittautua SPR:n nettisivuilta löytyvän kaavakkeen kautta. Siinä voi kertoa, onko valmis toimimaan terveyden edistämiseen liittyvissä tehtävissä, keskusteluavun tarjoamisessa puhelimitse tai verkossa, kuljetusapuna, opastuksessa tai lajittelu- ja pakkaustehtävissä. SPR seuraa avun tarvetta alueilla ja perehdyttää vapaaehtoiset tehtäviinsä. Talkoisiin on mahdollista osallistua myös etänä.