SSO aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Suur-Seudun Osuuskauppa (SSO) aloittaa koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut maanantaina 23. maaliskuuta. Yt-neuvotteluissa harkitaan esimerkiksi lomautuksia ja muita väliaikaisia toimenpiteitä. SSO:lla on kaikkiaan 1200 työntekijää, joista noin kolmannes työskentelee Salossa.

Yt-neuvotteluiden syyksi kerrotaan koronaviruksen aiheuttama kysynnän ja asiakasmäärien lasku eri toimialoilla. Suurinta tämä on ollut ABC-myymälöissä, hotelleissa ja ravintoloissa. SSO uskoo tilanteen vielä pahenevan.

– Myös esimerkiksi autokaupassa, Sokoksessa ja partureissa tilanne näkyy. Sokoshan päätti jo, että 3+1-päiviä ei pidetä myymälöissä, SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo kertoo.

Alennuskampanja siirtyi kokonaisuudessaan verkkokauppaan.

Somersalon mukaan Prismoissa ja muissa päivittäistavarakaupoissa kysynnän lasku ei ole vielä näkynyt dramaattisesti. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, mitä tapahtuu muutamien viikkojen sisällä.

Ruokakaupan toimivuus halutaan turvata kaikissa olosuhteissa.

Lomautusten määrä ja vaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Myös esimerkiksi työehtosopimuksissa mainittuja mahdollisuuksia työaikajoustoihin halutaan käyttää hyväksi.

SSO pyrkii tarjoamaan töitä niille, joiden työt ovat heidän omalla toimialallaan nyt merkittävästi vähentyneet. Esimerkiksi ravintoloiden, ABC-myymälöiden ja kampaamoiden työntekijät voivat mennä Prismoihin hyllyttämään. Näin on myös jo tehtykin.

Toimialarajojen ylittäminen perustuu tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen. Yt-neuvotteluiden jälkeen työnantaja voi myös ohjata työntekijän muihin kuin oman toimialansa työtehtäviin.

– Haluan korostaa, että meillä on hirveän hyvä henki. Meillä on käytössä work-chatti, jolla esimies ilmoittaa työntekijöille, missä on töitä tarjolla. Itsekin tapasin Prismassa kampaajan, joka oli siellä hyllyttämässä, Somersalo kertoo.

Hanna Somersalo ei osaa vielä sanoa, vaikuttaako koronavirus esimerkiksi toimipisteiden aukioloaikoihin. Se on mahdollista, jos esimerkiksi pienten myymälöiden väkeä sairastuu. Tämä voisi aiheuttaa töiden vähenemisen kanssa samaan aikaan myös työvoimapulaa. Myös tätä ongelmaa ehkäistään työntekijöiden liikkumisella toimialarajojen yli.