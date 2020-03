SSO:n vaaleissa voi äänestää sähköisesti

Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO:n) edustajistovaaleissa pääsee äänestämään myös sähköisesti. Jos kuitenkin haluaa äänestää postin kautta eikä halua lähteä hakemaan äänestyksessä tarvittavaa aineistoa SSO:n Prismoista tai S-market Plazasta, sen saa kotiin myös soittamalla.

– Postin kautta kulkeva aineisto on kuitenkin tilattava viimeistään 25.3., muistuttaa SSO:n viestintäpäällikkö Anu Karppinen .

Jos materiaalin noutaa itse, määräaika on 26.3. mennessä. Postiäänikuori on postitettava 27. maaliskuuta mennessä.

Postin kautta kulkevaa aineistoa on kyselty jonkin verran eli kaikki eivät halua tai voi äänestää sähköisesti. Meneillään olevissa vaaleissa voi äänestää sähköisesti 31.3. asti.

Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston vaalien aikaan ryöpsähti myös koronaviruksen aiheuttama tauti, mikä on hallinnut uutisotsikoita viime aikoina. SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér toivoo, että ihmiset siitä huolimatta äänestäisivät.

Edustajistovaalien äänestysprosentti on tavannut olla 15 – 20 prosentin luokkaa. Äänioikeutettuja on vajaat 70 000.

Äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan asiakasomistajat.

Ehdokkaita vaaleissa on 140, joista 50 valitaan edustajistoon.

Finér sanoo, että nykyisiä edustajiston jäseniä on lähtenyt vaaleihin uudestaan, mutta uusia ehdokkaita sekä äänestäjiä on tällä kertaa aktivoitu paikallisuusteemalla ”tehdään yhdessä parempi paikka elää”.

Ehdokaslista on myös nuorentunut käytännössä siten, että 60 – 69 -vuotiaiden sijaan on tullut 35 – 44 -vuotiaita ehdokkaita. Nuorin edustajistoehdokas on 20-vuotias ja vanhin 79-vuotias.

– Uudemmassa sukupolvessa on herännyt vastuullisuusajattelu, Finér selittää nuorentumisilmiötä.

Vastuullisuusajattelu liittyy osuuskaupan teemaan, jossa kyseltiin niin äänestäjiltä kuin ehdokkaaksi haluavilta omia paikallistoiveita. Vastaukset kertoivat, että osuuskaupalla nähdään myös rooli kotiseudun kehittäjänä.

Valittava edustajisto puolestaan toimii linkkinä asiakkaiden ja osuuskaupan välillä.

Edustajistolla on paljon muitakin tehtäviä. Se muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tyypillisesti edustajiston jäsenistä. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.

Edustajisto on kokoontunut pari kertaa vuodessa, mutta nykyteknologian avulla keskustelua aiotaan ylläpitää useammin.