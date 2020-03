Marin: Valmiuslain käyttöönotosta ei tehty päätöstä – Niinistö: Toivottavasti kaikki ovat jo ymmärtäneet muuttaa käyttäytymistään

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan tänään ei tehty päätöstä, otetaanko valmiuslaki käyttöön vai ei. Marin kysyi puolueilta, missä tilanteessa valmiuslaki voitaisiin puolueiden mukaan ottaa käyttöön.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ilmoitti ennen kokousta, että se vaatii valmiuslain käyttöönottoa sekä koulujen ja päiväkotien sulkemista.

Pääministeri Marinin mukaan kaikki eduskuntaryhmät antoivat tukensa sille, että valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön, jos nykyistä voimassaolevaa lainsäädäntöä ei koeta riittäväksi.

Ryhmien kannat erosivat kuitenkin siinä, pitäisikö jo nyt siirtyä nykyistä kovempiin toimenpiteisiin.

Hallitus kävi tänään eduskuntapuolueiden kanssa Säätytalolla läpi nykyistä koronatilannetta ja sitä, onko tarvetta vielä nykyistä voimakkaampiin toimiin.

Marinin mukaan yli kolme tuntia kestäneestä keskustelusta kaksi tuntia käytettiin asiantuntijoiden kuulemiseen.

Niinistö: Tilanne on hyvin poikkeuksellinen

Presidentti Sauli Niinistö puolestaan tähdentää, että koronaviruksen torjunnassa on oltava koko keinovalikoima käytössä nopeasti. Niinistö sanoi Ylen A-Talkin haastattelussa toivovansa, että kaikki ovat jo ymmärtäneet muuttaa käyttäytymistään esimerkiksi matkojen ja eri tapahtumiin osallistumisen suhteen.

Niinistön mukaan tartuntatautilaki voi antaa jo riittävästi keinoja varautumiseen, mutta lisätoimia kuten valmiuslain käyttöä täytyy selvittää.

Presidentti sanoi olevansa huolissaan tilanteesta, joka on hyvin poikkeuksellinen. Hänen mukaansa nyt on keskityttävä suojaamaan riskiryhmässä olevia kuten iäkkäitä läheisiä.

Karanteenisuositus koskee kaikkia maita

Hallitus suosittelee, että kaikki ulkomailta palaavat jäävät kahdeksi viikoksi kotiin matkansa jälkeen. Päivällä hallituksen tiedotustilaisuudessa puhuttiin epidemia-alueilta palaavista, mutta sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila tarkensi torstaina STT:lle, että suositus koskee kaikkia maita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei enää erittele tiettyjä maita epidemia-alueiksi, sillä koronavirus on luokiteltu kaikkialle levinneeksi pandemiaksi.

Ulkomailta palaavien työntekijöiden tulee sopia poissaolosta ja mahdollisesta etätyöstä työnantajansa kanssa. Lasten, nuorten ja opiskelijoiden paluuajankohdasta sovitaan hoitopaikan tai oppilaitoksen kanssa.

