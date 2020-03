STM:n ylijohtaja A-studiossa: Sosiaali- ja terveysministeriöltä historiallinen päätös – huoltovarmuusvarastot avataan

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) avaa historiallisesti huoltovarmuusvarastot. Asiasta kertoi Ylen A-studiossa ministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee.

– Tämä päivä on historiallinen päivä. Tämä määräys on annettu ja sosiaali- ja terveysministeriön määräys tarvitaan siihen, että nämä huoltovarmuusvarastot aukeavat. Nyt ne rekat lähtevät liikkeelle, Sillanaukee sanoi.

– Se tarkoittaa, jos lukumäärissä katsotaan, niin miljoonia kirurgisia suojaimia, maskeja ja satojatuhansia hengityssuojaimia on nyt sitten käytössä. Eivät ne tule loppumaan.

Sillanaukee kertoi ohjelmassa, että sairaaloilla on ollut vaikeuksia hankkia suojaimia, sillä tuotteiden valmistajat haluavat keskitettyjä hankintoja.

– Se onnistuu nyt Huoltovarmuuskeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Tätä kautta me olemme nyt hankkimassa niitä ulkomailta. Olemme keskustelleet myös kotimaisten toimittajien kanssa, olisiko mahdollista alkaa tehdä niitä. Olemme tämän asian kanssa nyt turvallisin mielin, että näitä suojaimia nyt riittää.

Sillanaukeen mukaan nyt tehdyllä ratkaisulla on tulossa helpotusta, kun suojavarusteita saadaan varastoista liikkeelle.

– Siitä huolimatta on hyvä, että katsotaan, missä tilanteissa suojavarusteita käytetään.

– Meidän ministereille on ollut erittäin tärkeätä, että kotihoidon puolella myös suojaimet ovat käytössä sitä varten, että suojataan niitä riskiryhmissä olevia.

Sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelee kaksi ministeriä, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

STT

Kuvat: