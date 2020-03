EK: Vajaa puolet työnantajista pitää lomautuksia tai irtisanomisia todennäköisinä

Vajaa puolet eli 40 prosenttia työnantajayrityksistä pitää lomautuksia tai irtisanomisia todennäköisinä koronaviruksen takia, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kyselystä. Hieman suurempi osuus yrittäjistä uskoi, että virustilanteesta selvitään ilman lomautuksia tai irtisanomisia.

Kysely toteutettiin viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa eli vastausaikana hallitus ei ollut vielä kertonut valmiuslakiesityksestään. Kyselyyn vastasi 780 yrittäjää ja yritysjohtajaa.

Lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi, että pandemialla on negatiivisia vaikutuksia yritystoimintaan. Sama osuus vastaajista piti yhteiskunnan tukitoimia melko tai erittäin tarpeellisina koronan takia.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) ilmoitti maanantaina, että hallitus on koonnut viiden miljardin euron rahoituspaketin koronavirusepidemian takia.

Stockmann aloittaa lomautusneuvottelut, joiden piirissä 1 400 ihmistä

Stockmann ilmoittaa aloittavansa yt-neuvottelut henkilöstön määräaikaisista lomautuksista koronavirustilanteessa. Ensi viikolla alkavien neuvotteluiden piirissä on tavarataloliiketoiminnan henkilöstö, 1 400 ihmistä.

Stockmannin tämänhetkisen arvion mukaan kaikki neuvotteluiden piirissä olevat lomautettaisiin enintään 90 päiväksi. Vastaavia toimia tehdään myös yhtiön Baltian-toiminnoissa.

Tavaratalo kertoo, että nykytilanne on nopealla tavalla vaikuttanut myyntiin, ja sopeutustoimet ovat välttämättömiä.

Autojätti Volkswagen sulkee Euroopan-tehtaitaan viikoiksi

Autovalmistaja Volkswagen ilmoittaa sulkevansa suurimman osan Euroopassa sijaitsevista tehtaistaan. Yhtiö on pandemia-aikana kärsinyt vakavista toimitusketjun häiriöistä ja kadottanut kysynnän.

Yhtiön mukaa tehtaat Etelä-Euroopassa pysäyttävät tuotantonsa. Tuotanto hiljenee monin paikoin myös yhtiön pääkallopaikalla Saksassa.

Konsernin toimitusjohtaja Herbert Diess varoittaa, että kuluvasta vuodesta on tulossa hyvin vaikea.

Puolustusvoimien ruoantuottaja Leijona Catering aloittaa lomautusneuvottelut

Puolustusvoimien ruoantuotannosta vastaava Leijona Catering käynnistää lomautuksia koskevat yt-neuvottelut. Lomautukset koskevat enimmillään 203:a ihmistä.

Yhtiöllä on kaikkiaan noin 500 työntekijää.

Lomautukset olisivat kestoltaan korkeintaan 90 päivää. Ne jaksotetaan yhtiön mukaan siten, että ruokapalvelun toiminta jatkuu kaikissa olosuhteissa.

Yhtiön mukaan neuvotteluilla työnantaja pyrkii minimoimaan koronavirusepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset.

Puolustusvoimien ruoantuotannon lisäksi valtion omistama Leijona Catering vastaa Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuollosta ja valtionhallinnon kohteiden ravintolatoiminnasta. Toimitusjohtaja Ritva Paavonsalon mukaan koronavirustilanne on heijastunut yhtiöön, kun henkilöstöravintolat ovat hiljentyneet, Poliisiammattikorkeakoulu on suljettu ja Puolustusvoimat on siirtynyt varusmiesten uuteen lomakäytäntöön.

Paavonsalon mukaan yt-neuvotteluiden pika-aikataulusta on saavutettu yksimielisyys, ja niiden on määrä päättyä jo huomenna.

STT

