Perussuomalaiset vetää pois välikysymyksensä koronatilanteen vuoksi – kaikki eduskuntapuolueet keskustelevat koronasta

Perussuomalaiset vetää pois välikysymyksen hallituksen turvapaikkapolitiikasta koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavion mukaan päätöksen takana on halu antaa hallitukselle työrauha koronakriisin hoitamiseen. Tavion mukaan asiaan palataan kriisin jälkeen.

Välikysymystä ainoana tukenut nyt-liike veti tukensa pois jo aiemmin aamupäivällä.

Puolueiden johtajat koolla

STT:n tietojen mukaan kaikkien eduskuntapuolueiden johtajat on kutsuttu Säätytalolle keskustelemaan koronavirukseen liittyvistä rajoituksista kello 10 alkaen.

Kokoukseen on kutsuttu puolueiden puheenjohtajat sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Tapaamisen aiheena ovat koronavirustilanne sekä varautuminen mahdollisiin rajoitustoimenpiteisiin.

Hallituksen johtoviisikko oli eilen koolla keskustelemassa uusista rajoituksista. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi eilen, että hallitus valmistelee ravintoloiden sulkemista ja liikkumisen rajoituksia. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) puolestaan kertoi Ylen televisiohaastattelussa, että hallitus pyrkii toimimaan mahdollisimman nopeasti lainsäädännön rajoissa.

Koronavirus näkyy tänään myös eduskunnan työjärjestyksessä. Kello kahdelta alkavassa täysistunnossa on tarkoitus käsitellä koronaviruksesta aiheutunutta lisätalousarviota.

Julkisuudessa on keskusteltu muun muassa ravintoloiden sulkemisesta. Eilen matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoi STT:lle, että ravintola-ala noudattaisi sulkeutumiskäskyä mukisematta.

Liikkumisrajoitusten ytimessä on valmiuslain 118. pykälä, jolla poikkeusoloissa voidaan tilapäisesti rajoittaa oikeutta oleskella tai liikkua tietyllä alueella. Ohisalo sanoi eilen Ylelle, että rajoitus voi koskea kuntaa, maakuntaa tai isompaa aluetta.

Iltalehden myöhään maanantaina kertomien tietojen mukaan hallitus on aikeissa rajoittaa liikkumista Uudeltamaalta muualle Suomeen sekä ilmoittaa samalla ravintoloiden sulkemisesta.

—

Korjattu aiempaa uutista klo 10.09: Iltalehti kertoi hallituksen suunnitelmista myöhään maanantaina, ei tiistaina.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/dec9d60d-2cbd-46fa-be4b-57bedc97ca63?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1585022806

STT

Kuvat: