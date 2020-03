STT:n tiedot: Päätökset työntekijöiden lomauttamisista nopeutumassa merkittävästi yksityisellä sektorilla

STT:n tietojen mukaan työmarkkinajärjestöjen esitys työlainsäädännön muutoksista on lähes valmis. Yt-neuvottelujen aika on yksityisellä sektorilla lyhenemässä muutamiin päiviin nykyisestä kuudesta viikosta, ja lomautuksen ennakkoilmoitusaika lyhenisi todennäköisesti myös muutamiin päiviin nykyisestä kahdesta viikosta.

Lainmuutokset olisivat määräaikaisia ja tulisivat voimaan puoleksi vuodeksi.

Maan hallituksen tavoite on tiettävästi saada järjestöjen esitys pöydälleen huomisaamuna. Sen toinen osuus, joka liittyy muun muassa sosiaaliturvamaksuihin, on STT:n tietojen mukaan kuitenkin vielä kovasti kesken.

Työmarkkinajärjestöt ovat tämän viikon ajan neuvotelleet ratkaisuista, joilla yrityksiä autettaisiin selviytymään koronaviruksen aiheuttamassa ahdingossa.

Hallintoja koolla

Neuvotteluja käyvät palkansaajia edustavat SAK, Akava ja STTK sekä työnantajia edustavat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Kuntatyönantajat. Järjestöjen hallintoja on tänään koolla.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi maanantaina odottavansa työmarkkinajärjestöiltä esityksiä tämän viikon kuluessa yhteistoimintalain soveltamisesta koronavirustilanteessa ja työehtosopimusten kriisilausekkeiden käyttömahdollisuuksista.

– On tärkeää, että poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan toimia mahdollisimman kevyellä menettelyllä, ministeri sanoi tiedotteessaan.

Tiettävästi hallitus on kertomassa perjantaina, mitä ratkaisuja työmarkkinajärjestöjen kanssa on löytynyt.

