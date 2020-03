Suomalainen eläkeläispariskunta viettää Espanjan kahden viikon poikkeustilan matkailuautossa leirintäalueella – ”Ei muuta kun mielen malttia vaan”

Suuria määriä suomalaisia on nyt jumissa ympäri Eurooppaa. Eläkeläispariskunta Jari ja Vuokko Siltala ovat parhaillaan leirintäalueella Espanjan Aurinkorannikolla, eikä pois ole lähtemistä.

Espanja julisti lauantaina kahden viikon poikkeustilan ja kielsi ihmisiä lähtemästä kotoa, ellei ole menossa töihin, kauppaan, apteekkiin tai lääkäriin. Siltalat aikovat noudattaa ohjeita pysymällä leirintäalueella.

– Oli tarkoitus lähteä tänään Gibraltarille, mutta tuli tietoa, että Espanja menee hätätilaan. Nyt ei ole mitään asiaa jatkaa matkaa, kertoi Jari Siltala STT:lle puhelimitse sunnuntaina Sitio de Calahondasta, joka sijaitsee Marbellan ja Fuengirolan välimaastossa.

Siltalat ovat karavaananneet läpi Euroopan vuodenvaihteesta asti. Matka alkoi uudenvuodenaattona Suomesta.

Enää leirintäalueelle ei pääse

Jari Siltalan mukaan kävi onnekkaasti, että he päättivät jäädä nykyiselle leirintäalueelle ennen kuin poikkeustila julistettiin. Enää uusia vieraita ei leirintäalueelle oteta. Siltalan kuuleman mukaan tilanne on sama muillakin leirintäalueilla.

– Campingalue on mitä mainioin paikka viettää tämä aika pois. 200 metrin päässä on ruokakauppa. Ruokahuolto on taattu.

Siltalat ovat käyneet vain lähikaupassa, eivätkä viranomaiset ole lähestyneet millään tavalla. Siltala ei ole siis nähnyt, miten liikkumiskieltoja valvotaan.

Matkailuauton raikasvesijärjestelmää pyörittävä vesipumppu on rikki, joten olisi ikävä tilanne, jos he eivät olisi päässeet enää leirintäalueelle. Siltala arvioi, että korjaajaa voi olla mahdotonta saada. Leirintäalueella on kuitenkin vessat, lämpimät suihkut ja pyykinpesumahdollisuus, joten ongelmia ei ole.

Leirintäalueelta saa Siltalan mukaan poistua, mutta takaisin ei pääse.

– Muutamia suomalaisia lähti hätäpäissään ajelemaan Suomeen päin.

Siltalan mukaan samassa leirinnässä on yhä noin 20 suomalaista vaunukuntaa.

– Ei muuta kun mielen malttia vaan. Vietetään tämä pari viikkoa tässä nyt sitten, luetaan paljon ja yritetään saada aika kulkemaan, Siltala kertoo suunnitelmistaan.

Nyt on aikaa myös tehdä videoita omalle Youtube-kanavalle (Senioritubettaja Jari Siltala).

Se huolettaa, riittävätkö paikallisessa sairaalassa hengityskoneet

Espanjassa on Euroopan huonoin koronatilanne Italian jälkeen, uutistoimisto AFP kertoo. Kuolleita on liki 300 ja tartuntoja on todettu yli 7 500. Tapausten määrä on noussut huomattavasti vuorokauden aikana.

Tilanne toki huolestuttaa Siltalaa. Pariskunnalla on perussairauksia, kuten astmaa.

– Ihmiset keskustelevat sellaisesta, että jos joutuu paikalliseen sairaalaan, riittävätkö hengityskoneet.

Leirintäaluenaapureilla on Siltalan mukaan ollut kuitenkin tilanteeseen nähden hyvät mielialat.

Pariskunta varautuu muun muassa hyvällä käsihygienialla.

– Minäkin olen oppinut kirurgisen käsipesun. En ole ikinä näin hyvin huoltanut käsiäni.

Siltalan mukaan heidän olosuhteensa ovat verraten hyvät. Pariskunta on pysynyt terveenä, mitä nyt noin kuukausi sitten oli nuhaa. Suunniteltu paluu Suomeen on vasta touko-kesäkuun vaihteessa. Lääkkeet riittävät kesäkuun loppuun asti. Ylimääräisiä kuluja koronarajoitusten vuoksi ei ole tullut, ja eläkkeet ovat riittäneet hyvin. Ajantasaista tietoa saa espanjalaismedioista kätevästi Googlen kääntäjän avulla – kun ensin kääntää englanniksi ja siitä suomeksi, saa paremman tuloksen, Siltala vinkkaa. Vielä on jäljellä suomalaisia puuroryynejäkin.

– Eihän tässä masentua voi. Elämässä on ollut pahempiakin tilanteita. Onhan tämä vakavasti otettava, enhän minä sitä sano, mutta ei pidä alkaa liikaa panikoimaan. Ihan rauhallisesti vaan talonpoikaisjärjellä, niin eiköhän tässä pärjätä.

