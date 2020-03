Suomalaisten keskieläke nousi yli 1 700 euron

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke on noussut ensimmäistä kertaa yli 1 700 euron, kertoo Eläketurvakeskus.

Viime vuonna keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 716 euroa kuukaudessa eli lähes 40 euroa enemmän kuin vuonna 2018. Keskieläke on noussut reaalisesti lähes 200 euroa vuosikymmenessä. Mediaanieläke oli 1 497 euroa kuukaudessa.

Miesten keskieläke oli 1 937 euroa kuukaudessa, useita satoja euroja enemmän kuin naisilla. Naisten 1 533 euron keskieläke on reilun viidenneksen vähemmän kuin miehillä.

Lähes 40 prosentilla ihmisistä eläke jäi alle 1 250 euroon kuukaudessa. Pientä eläkettä saavista kaksi kolmesta on naisia.

Yli 3 000 euron eläkkeitä sai kuusi prosenttia eläkkeensaajista. Heistä selkeä enemmistö on miehiä.

– Eläkkeiden keskimääräisen tason nousu johtuu työurien pidentymisestä, palkkatason noususta, vuosittaisista indeksikorotuksista ja siitä, että uudet eläkkeet ovat keskimäärin selvästi suurempia kuin päättyneet eläkkeet, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksen tiedotteessa.

Keskieläke kuvaa Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä.

Eläkettä saa yli 1,5 miljoonaa ihmistä

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Eläketurvakeskuksen mukaan Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 2 035 euron kuukausieläkkeen. Myös Ahvenanmaalla maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä, keskimäärin 1 841 euroa kuukaudessa.

Kaikki muut maakunnat jäivät alle maan keskiarvon. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisessa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

Suomessa on jo 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa ihmistä. Vuosikymmenessä eläkeläisten määrä on kasvanut 200 000 ihmisellä eli 14 prosenttia.

Tiedot kuvaavat viime vuoden lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

Kokonaiseläkemeno vuonna 2019 oli 32 miljardia euroa, josta työeläkkeitä oli 28,9 miljardia ja Kelan maksamia eläkkeitä 2,3 miljardia.

STT

