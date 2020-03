Suomalaisyrityksellä on Afrikan suurin sähköautolaivue

Kauppakeskus Karen Hubin pääportin kyljessä Kenian pääkaupungissa Nairobissa on mainos, jossa on sana suomea: NopeaRide.

Toisen kauppakeskuksen Two Riversin luona on samanlainen mainos, ja sen vieressä sininen Nissan Leaf -merkkinen auto, jonka konepellissä ja kyljissä lukee NopeaRide.

– Keikkaa riittää niin paljon kuin jaksaa ajaa, sanoo auton kuljettaja Peter Mwangi.

Hän on ajanut taksia Nairobissa jo kahdeksan vuotta, joista viimeiset puolitoista vuotta suomalaisen EkoRent-yrityksen sähköautolla.

– Tämä on loistava vaihtoehto. Aiemmin jopa 40 prosenttia ansioistani meni bensaan. Asiakkaat ovat innoissaan sähköautoista, jotka ovat aivan uusi juttu ja jo muoti-ilmiö Nairobissa, Mwangi sanoo.

Hän vuokraa autonsa EkoRentiltä, mutta tulevaisuudessa kuljettajat omistavat autonsa. Asiakas tilaa auton älypuhelinsovelluksella.

Kenia on mobiilissa Suomea edellä

Kenian sähköautoinnostuksen takana on suomalainen EkoRent ja sen perustaja Juha Suojanen.

– Afrikka on nyt tapetilla ja nousussa. Täällä on monia nopeasti kasvavia talouksia, joista Kenian talous on Itä-Afrikan suurin. Kenia on Suomen kanssa sopivasti samalla aikavyöhykkeellä, täällä puhutaan englantia ja täällä on jopa ylituotantoa uusiutuvasta energiasta, Suojanen luettelee syitä, miksi hän aloitti yritystoiminnan juuri Keniassa.

Lisäplussina olivat nuori väestö, joka käyttää älypuhelimia, ja innovatiivisuus. Mobiilimaksaminen oli arkea Keniassa jo ennen kuin se rantautui Suomeen.

Aiemmin muun muassa Nokialla työskennellyt Suojanen sai idean sähköautoista ja niiden taksisovelluksesta tutkiessaan maailman megatrendejä.

– Puhdas liikkuminen nousi ykköstrendien joukkoon, ja sen merkitys kasvaa koko ajan kaupungistumisen, ruuhkien ja ilmansaasteiden lisääntyessä. Sähköautot ovat tähän täydellinen vastaus, ja Keniassa niitä oli alle viisi ennen meitä, Suojanen sanoo.

Sähköautojen latauspisteitä Keniassa ei ollut yhtään. Suojanen uskoo, että EkoRentin Two Rivers -kauppakeskukseen asentama latauspiste oli ensimmäinen koko Itä-Afrikassa.

Autoja on suunnitelmien mukaan huhtikuun loppuun mennessä jo lähes 40, kunhan loput ajoneuvot saadaan tullista ulos. Autot ostetaan käytettyinä Japanista.

– Tavoitteenamme on ainakin sata autoa, mutta jo tällä määrällä meillä on Afrikan suurin sähköautolaivue, Suojanen sanoo.

Maltillista byrokratiaa

Keniaa Suojanen pitää melko helppona liiketoimintamaana.

– Yrityksen perustaminen kävi nopeasti. Toki apuna oli juristi. Korruptiota täällä on vähemmän kuin monissa muissa Afrikan maissa. Automme voisi saada tullista ulos nopeammin, jos maksaisi lisämaksuja, mutta emme ole siihen lähteneet, Suojanen sanoo.

Suojanen perusti vuonna 2014 Suomeen sähköautojen yhteiskäyttöpalvelun. Hyvin pian tuli selväksi, että isommat markkinat ovat Suomen ulkopuolella. Keväällä 2015 hän aloitti liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisen Keniassa, ja EkoRent Africa rekisteröitiin toissa joulukuussa. NopeaRide-pilotti käynnistyi muutamalla autolla toissa elokuussa.

– Pilottirahoituksen saamiseen kului kolme vuotta. Nyt, kun meillä on jo hyvää näyttöä, rahoituksen saaminen on helpottunut. Liiketoiminnasta tulee tuottavaa jo noin 40 autolla, Suojanen kertoo.

EkoRentin palveluilta on kysytty jo muihin Afrikan maihin. Suojanen harkitsee seuraavaksi Tansanian, Ugandan ja Ruandan markkinoille lähtemistä.

Erityisesti Ruandan mahdollisuuksiin uskoo myös EkoRent African maajohtaja Ken Osano.

– Ruandassa on paljon potentiaalia, koska sen hallitus tukee puhtaan energian hankkeita. Myös Etiopiassa on kiinnostavat markkinanäkymät, mutta maana se on haasteellinen toimintaympäristö, Osano sanoo.

Hän on työskennellyt EkoRent African maajohtajana kaksi vuotta.

– Tunnustan, että minulla oli aluksi pieni epäilys, koska sähköautot ovat täysin uusi asia Keniassa. Olemme dynaaminen maa, ja sähköautot onkin otettu innostuksella vastaan. EkoRent toi sähköautot kärkikeskustelunaiheeksi niin sosiaalisessa mediassa kuin perinteisessä mediassa ulkomaan uutiskanavia CNN:ää ja BBC:tä myöten, Osana kertoo.

Suosion syynä hän näkee paitsi ympäristötietoisuuden kasvun, myös kilpailukykyisen hinnan muihin taksipalveluihin nähden.

– 4-5 miljoonan asukkaan Nairobissa on nyt 3 000 rekisteröityä taksia ja noin 10 000 taksikuskia. Uskomme voivamme kasvattaa NopeaRide-autojen määrän toiselle tuhannelle, Osana sanoo.

Ensimmäiset latauspisteet asensi nainen

Kenian innovatiivisuus näkyy myös siinä, että EkoRent African yhteistyökumppani on menestynyt naisyrittäjä, Power Eagles Enterprises -yrityksen perustaja ja omistaja, sähkötekniikan insinööri Jane Oloo. Hän ja hänen tiiminsä asensivat Kenian ensimmäiset sähköautojen latauspisteet Two Rivers -ostoskeskukseen NopeaRide-sähköautoille.

– Olen tavannut kerran yhden toisen kenialaisen sähkötekniikan naisinsinöörin, Oloo sanoo.

32-vuotias Oloo on saanut useita yrittäjäpalkintoja.

– Keniassa on paljon naisyrittäjiä, mutta ei yleensä näin miesvaltaisella alalla. Poikkeus olen myös siksi, että olen orpo ja kasvoin lastenkodissa. Siellä sain jo 7-vuotiaana innostuksen teknologiaan, Oloo kertoo.

Hän perusti yrityksensä vuonna 2013 ja työllistää tällä hetkellä 22 työntekijää.

– Nyt yritykselläni on useampia yli 60 miljoonan Kenian shillingin (noin puolen miljoonaan euron) hankkeita, mutta haluan kasvaa yhdessä työntekijöitteni kanssa niin suureksi, että saamme neljä kertaa suurempia hankkeita.

Tärkeimmäksi tavoitteekseen Oloo kokee kuitenkin maansa naisten voimaannuttamisen.

– Toivon voivani olla roolimalli etenkin kaikille ei niin onnekkaisiin oloihin syntyneille kenialaisille tytöille ja naisille. Minä onnistuin ponnistamaan lastenkodista liike-elämään – se on haasteellista, mutta mahdollista.

