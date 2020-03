Suomen ja Ruotsin kohtaaminen tuo sähköä MM-salibandyn alkusarjaan – päävalmentaja Nykky nostaa esiin myös toisen sähköisen parin

Suomen miesten salibandymaajoukkue kohtaa MM-kotikisojen alkulohkossa Latvian, Ruotsin ja Tanskan. Lohkot arvottiin tänään Helsingissä. Arvokilpailumitaleista pelataan Helsingissä 4.-12. joulukuuta. Mukana on kaikkiaan 16 maata.

Petteri Nykyn luotsaama Suomi on yksi ennakkosuosikeista. Suomi on hallitseva maailmanmestari, kun se voitti kultaa 2018 Tshekissä pelatuissa MM-kilpailuissa. Suomi on voittanut MM-kullat myös 2008, 2010 ja 2016.

– Erittäin hyvä (arvontatulos) ja meni juuri niin kuin osasin toivoa. Lohkot ovat hyvät myös kisojen kannalta, kun alkulohkoissa kohtaavat Tshekki ja Sveitsi sekä Suomi ja Ruotsi. Nuo tuovat oman sähkönsä alkusarjaan. Saadaan aikaan hyvät kahinat, Suomen päävalmentaja Petteri Nykky kertoi.

A-lohkossa pelaavat Suomi ja Ruotsi ovat suursuosikit, mutta B-lohkon kovan parin Tshekki ja Sveitsi pyrkivät myös mitaliapajille.

– Tykkään ajatuksesta, että päästään heti pelaamaan Ruotsia vastaan. Meillä on keskenään kovia kisoja, Nykky sanoi.

– En tiedä kuka päättää peliajat, mutta en pahastuisi, vaikka Suomi-Ruotsi olisi heti 5. joulukuuta lauantaina. Se osuisi aika kivasti ja olisi kiva lähtö lauantai-illan huumaan, Nykky maisteli.

Ruotsilla on eniten varaa valita

Nykky toimii Suomen päävalmentajana jo kolmatta kertaa kotikisoissa. Kerran hän johti Sveitsin kotikisoihinsa, joten paineiden käsittely on hallussa.

– Pojat ovat pikkuisen enemmän esimerkiksi mediahuomiossa, joten kotikisoihin valmistautuminen vaatii erilaista valmistautumista, Nykky tietää.

Nykyn mukaan Ruotsilla on laajin materiaali, mistä valita MM-kisapelaajat. Suomen pitkällä listalla on 30-40 pelaajaa, mutta uusia nimiä voi nousta mukaan.

Maajoukkue kokoontuu ensimmäiseen leiritykseen toukokuussa sarjakausien jälkeen. Vielä kisojen edellä ensi syksynä esimerkiksi loukkaantumiset voivat muuttaa pelaajasuunnitelmia.

STT

Kuvat: