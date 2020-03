Miesten viestijoukkue jäi kaipaamaan vielä neljättä onnistujaa – kolme hyvää osuutta riitti Lahdessa kuudenneksi

Suomen miesten viestijoukkueella oli mahdollisuus palkintokorokesijoitukseen maastohiihdon maailmancupin 4×7,5 kilometrin viestissä Lahdessa. Salpausselän laduilla kaikki sujui suunnitellusti kolmannelle osuudelle saakka.

Sitten Perttu Hyvärinen putosi kärkiporukan kyydistä eikä Ristomatti Hakolalle jäänyt paljon mahdollisuuksia ankkuriosuudelle. Suomi jäi kuudenneksi ja hävisi kärkinippu Norjalle 22,4 sekuntia. Sveitsi oli toinen ja Venäjän ykkösjoukkue kolmas.

– Se oli kunnonmukainen suoritus ja samalla linjalla kuin eilen. Onneksi satoi lunta, niin erot eivät revenneet lisää. Naurettavan huono hiihto minulta. Ei voi mitään. Tuossa vauhdissa olisi pitänyt pysyä mukana, mutta kunnosta on jäljellä vain muisto, Hyvärinen harmitteli.

Hyvärinen on kuulunut Suomen parhaimmistoon koko kauden. Hän on hiihtänyt maailmancupissa parhaimmillaan kuudenneksi ja seitsemänneksi, mutta helmikuun sairastelu näkyi suorituksissa Salpausselällä. Eilen hän oli henkilökohtaisessa kilpailussa 21:s.

– Se oli kuntoa parempi sijoitus, Hyvärinen sanoi sunnuntaina.

Vuorinen keräsi kehut

Lauri Vuorinen aloitti Suomen viestin vahvasti ja toi Suomen perinteisellä ensimmäiseen vaihtoon kaksi sekuntia kärjestä.

– Se oli hyvä hiihto ja sellainen, millainen piti olla. Mahdollisimman vähän eroa kärkeen, ettei Iivolle (Niskanen) jää kurottavaa. Minulla oli hyvä paikka porukassa. Pystyin säästämään voimia, Vuorinen sanoi.

– Kyllä tämä jännitti. Täytyy myöntää, että eilen ei heti tullut uni silmään, Vuorinen kommentoi käskyä ykkösjoukkueeseen.

Iivo Niskanen toi Suomen toiseen vaihtoon ykkösenä.

– Loistava hiihto Laurilta. Ei ole helppo paikka aloittaa viestiä, Niskanen kehaisi.

– Jo säätä katsoessa tiesin, mitä on tulossa. Kasaavaahan se tuollaisessa kelissä hiihtäminen on, Niskanen viittasi sankahkoon lumisateeseen.

Niskanen oli lauantaina Salpausselän valtias, kun hän voitti 15 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailun.

– Kyllähän se vähän tyydyttää. Ihan hyvä viikonloppu. Tasaista suorittamista. Oletin, että hiihdän viestissä vapaan osuuden, mutta valmennus päättää. Eilisen tuloksen jälkeen oli helppo sanoa, että hiihdän perinteistä, Niskanen pyöritteli.

Kieli vyön alla

Hyvärinen lähti ensimmäiselle vapaan osuudelle kärjessä, mutta toi Suomen viimeiseen vaihtoon vasta seitsemäntenä 21,3 sekuntia jäljessä johtavaa Venäjän ykkösjoukkuetta.

Hakola riuhtoi eroa kärkiviisikkoon ja Saksaan pienemmäksi, mutta tehtävä oli tukala. Saksasta hän nipisti ohi loppusuoralla.

– Näin, kun kärkiryhmä pysähtyi. Tulin perään, mutta hiihdin kieli vyön alla. Tällä tasolla se vaikuttaa, kun edeltävä ryhmä saa ottaa kaksi minuuttia lepoa. En saanut kymmentä sekuntia pidempää vetää happea, kunnes venäläiset taas lähtivät, Hakola tuumi.

– Tein vähän sen virheen, että halusin heidät mahdollisimman nopeasti kiinni ja tein spurtin, joka väsytti, Hakola jatkoi.

Hakola paalutti Suomen koko viestinelikon onnistuvan viimeistään Oberstdorfissa. Siellä kisataan ensi talvena MM-mitaleista.

Suomen kakkosjoukkueen Juho Mikkosen, Juuso Haaralan, Markus Vuorelan ja Lauri Lepistön meno riitti kymmenenteen sijaan. Taakse jäi vain olympianälkäinen Kiina.

Suomen naiset viestihiihdossa toiseksi

Suomen naisten ykkösjoukkue sijoittui toiseksi maastohiihdon maailmancupin viestissä Lahden Salpausselän kisoissa. Suomi jäi 4×5 kilometrin viestissä 30,3 sekuntia voittaja Norjasta.

– Se oli tämän päivän maksimi, mitä pystyttiin saavuttamaan. Tytöt hiihtivät tosi hyvin, ja pystyin lähtemään rennosti omalle osuudelle, Suomen ankkuri Krista Pärmäkoski tuumi.

– Erot olivat selkeitä. Ihmeitä olisi pitänyt tapahtua, että olisin voinut hiihtää Heidin (Weng) kiinni, Pärmäkoski viittasi Norjan ankkuriin.

Ruotsi ja Venäjän ykkösjoukkue kävivät kovan taistelun kolmannesta sijasta. Ruotsi puristi 0,1 sekunnin erolla kolmanneksi, mutta kärkeen kertyi väliä lähes kaksi minuuttia.

Pärmäkosken mainitsema maksimi eli kakkossija oli Suomelle toisaalta myös minimi. Kivikovan Norjan takana Suomella oli odotetusti toiseksi vahvin joukkue, jossa Pärmäkosken lisäksi hiihtivät Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Laura Mononen.

Ruotsilta puuttui eilisen perinteisen kympin kakkonen Ebba Andersson, Yhdysvallat ei ollut mukana viestissä ja Venäjän ykkösnimistä muutama pitää tällä kaudella äitiyslomaa. Suomen kuului ottaa toinen sija.

– Olen pettynyt, kun kaikki maat eivät ole mukana eivätkä kaikki ole ykkösjoukkueilla. En koe silti, että tämä oli tynkäviesti, Matintalo tuumi.

Vahva avaus siivitti eteenpäin

Matintalo avasi Suomen viestin mainiosti ja lähetti Niskasen toiselle perinteisen osuudelle kärjessä 4,8 sekuntia ennen Norjaa.

– Toiselle kierrokselle lähdettäessä minulla oli olo, että olisin voinut tehdä jo aiemmin omia ratkaisuja. Tällä taustalla en uskaltanut, Matintalo viittasi kauden sairasteluihin, jotka verottavat iskukykyä.

Matintalo oli jo eilen kymmenes, joten lupaus vauhdista ja kestävyydestä oli olemassa.

– Tein ratkaisun sellaisessa paikassa, mistä tiesin varmasti jaksavani vaihtoon asti, Matintalo ruoti.

Suomen kakkosjoukkue puristi kuudenneksi ja jäi voittajasta vajaat kaksi ja puoli minuuttia. Palkintokorokesijaan jäi eroa vain reilut puoli minuuttia. Kakkosjoukkueessa hiihtivät Anne Kyllönen, Katri Lylynperä, Susanna Saapunki ja Jasmi Joensuu.

– Jäin kaipaamaan loppuun kovempaa rutistusta, mutta keskivertoveto, nelikon konkari Kyllönen avasi osuuttaan.

Kyllönen oli eilen viidenneksi paras suomalainen kympillä ja ymmärsi, että 18. sija tiesi paikkaa kakkosjoukkueesta.

– Yleensä meillä on ollut näin, että neljä parasta hiihtävät ykkösjoukkueessa, Kyllönen sanoi.

– Eilen tavoitteeni oli kärkikahdeksikko, mutta sijoitus 18. Loppu ei tullut silloin hyvin, kajaanilainen jatkoi.

