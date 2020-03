Suomen Yrittäjät, SAK ja MaRa peräävät elvytystä koronaviruksen takia – Eloranta: ”Hallituksen varauduttava suuriinkin julkisen talouden alijäämiin”

Koronavirustilanteen kärjistyminen on nostattanut vaatimuksia valtion tuesta ja elvytyksestä.

Suomen Yrittäjät esittää yhdeksän kohdan koronakriisipakettia, jolla yrityksiä autettaisiin pahimman kriisin yli. Ehdotuksessa toivotaan muun muassa, että yritykset saisivat luvan lykätä verojen ja eläkemaksujen maksamista koronakriisin yli. Pankeilta Yrittäjät toivoo myötämielistä suhtautumista lainojen lyhentämisten lykkäyksiin.

Lisäksi Yrittäjät ehdottaa yrityksiin paikallisia neuvotteluja palkkakustannusten alentamisesta ja muista joustoista, jotta lomautukset ja irtisanomiset voidaan minimoida.

SAK kehotti hallitusta varautumaan elvyttäviin toimiin talouden tukemiseksi. Se perää vakavassa tilanteessa malttia työnantajilta, jotta irtisanomisilta vältyttäisiin.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta varoitti hallitusta tuudittautumasta siihen, että koronaviruksen taloudelliset vaikutukset jäävät rajallisiksi ja lyhytaikaisiksi. Euroalueen alijäämäsäännöistä on nyt voitava joustaa.

– Hallituksen on myös varauduttava tilapäisesti suuriinkin julkisen talouden alijäämiin, mikäli taloustilanne heikkenee oleellisesti nykyisestä, Eloranta neuvoi tiedotteessa.

Mara: ”Tilanne heikkenee jatkuvasti”

Matkailu- ja ravintola-alan järjestö MaRan mukaan koronaviruksen seuraukset näkyvät jo erittäin negatiivisesti koko alalla. Kiinalaisten matkailijoiden peruutusten jälkeen peruutukset ovat levinneet suomalaisiin ja ulkomaalaisiin yrityksiin ja yksityisasiakkaisiin. Kysyntä on viime vuodesta laskenut 10-30 prosenttia ja tilanne heikkenee jatkuvasti.

– Toivomme, että hallitus tukisi toimialan yrityksiä koronakriisissä ja auttaisi säilyttämään alan työpaikat. Työnantajien työntekijöiden palkasta maksamien sivukulujen alentaminen tukisi työvoimavaltaista toimialaa, sanoi toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

Orpo: Koronaviruksen takia ei tarvita yhtään konkurssia

Budjettikurin löyhentäminen sai kannatusta myös oppositiosta. Kokoomuksen puheenjohtaja, entinen valtiovarainministeri Petteri Orpo esitti valtion budjettiin mittavaa lisärahoitusta koronavirukseen varautumiseksi. Orpon mukaan tukipaketissa pitäisi korvata kaikki koronaviruksen aiheuttamat ylimääräiset terveydenhuollon kulut kunnille ja sairaanhoitopiireille.

Tukipaketissa pitäisi Orpon mukaan varautua myös yritysten rahoituksen turvaamiseen. Orpo ei esitä tarkkaa lukua mutta sanoo, että Suomen on varauduttava satojen miljoonien tukipakettiin.

– Koronavirukseen tulee suhtautua hyvin vakavasti ja riittävin toimenpitein. Epidemian torjunta ei saa jäädä rahasta kiinni. Useat muut maat ovat julkistaneet merkittäviä tukipaketteja, joilla varmistetaan terveydenhuollon riittävät resurssit, Orpo sanoo tiedotteessaan.

Orpo toivoi nopeita toimia, joilla osoitetaan, että kaikki tarvittavat resurssit koronaviruksen torjuntaan ovat käytettävissä.

– Koronaviruksen vuoksi ei tarvita yhtään terveen suomalaisyrityksen konkurssia. Tukipaketissa on varauduttava turvaamaan yritysten rahoitusasema ja tehtävä riittävät toimet, jotta yritykset ja työpaikat säilyvät, Orpo linjaa.

