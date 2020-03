Suomi sulkee rajansa niin pian kuin mahdollista – Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat ulkomaalaiset pääsevät maahan

Rajojen sulkeminen on Suomessa käyttöön otettavan valmiuslain keskeisiä vaikutuksia. Suomi sulkee rajansa pikaisella aikataululla: matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen ja Suomesta päättyy niin pian kuin mahdollista.

Ulkomailla olevat Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat henkilöt saavat kuitenkin palata Suomeen. Samoin Suomessa olevat ulkomaalaiset pystyvät poistumaan maasta.

Suomalaisille matkailijoille hallitus suosittaa välitöntä paluuta kotimaahan.

Valmiuslain sisältöön kuuluu se, että Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille.

Rajat suljetaan kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Pohjois- ja länsirajan yli – eli Norjaan ja Ruotsiin – sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja maahan palaavat Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt määrätään kahden viikon karanteenia vastaaviin rajoituksiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta työnantajansa kanssa.

Yksityiskohdat ja aikataulu vielä auki

Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty korostaa, että tulossa olevat muutokset eivät tarkoita rajojen täyttä sulkemista.

– Oikeampaa olisi sanoa, että rajaliikennettä rajoitetaan voimakkaasti. Vielä emme tiedä, mitä konkreettisesti pitää tehdä, ja myös aikataulu on auki, everstiluutnantti Pitkäniitty sanoi STT:lle maanantai-iltana.

Rajavartiolaitoksen viestintäjohtaja Kati Lepojärvi täydensi, että rajavartiostolla on valmiudet rajoittaa liikennettä nopealla aikataululla Suomen rajoilla.

– Tässä tilanteessa joudumme muun muassa siirtämään henkilöstöä, Lepojärvi sanoi.

Hänen mukaansa tarkemmat tiedot rajoilla tehtävistä muutoksista sekä niiden aikataulusta on määrä julkistaa tiistaina sen jälkeen, kun hallitus on antanut valmiuslain asetuksen eduskunnalle.

– Yleisesti voi sanoa, että rajoitukset kohdistuvat etenkin vapaa-ajan matkustajaliikenteeseen. Työmatkaliikennettä ja tavaraliikennettä on määrä turvata.

Hallitus ilmoitti maanantaina tiedotteessaan, että välttämätön työssäkäynti sallitaan pohjois- ja länsirajan yli. Tuo on luettavissa niin, että työmatkaliikenne etelään Viron suuntaan tai itään Venäjän suuntaan ei olisi rajojen ollessa suljettuina mahdollista.

Enintään kuudeksi kuukaudeksi

Hallituksen maanantaina julkaisemien linjausten on määrä olla voimassa 13. huhtikuuta asti.

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Näitä valtuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa normaaleilla toimivaltuuksilla. Valmiuslaissa säädettyjen valtuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päättää valtioneuvosto eli hallitus asetuksella. Tätä ennen hallituksen pitää olla tasavallan presidentin kanssa todennut, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot.

Lopullinen päätösvalta asiassa on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain.

STT

