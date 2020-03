Supertiistaina Biden saa potkua kampanjaansa kolmelta entiseltä kilpakumppaniltaan

Yhdysvaltain entisen varapresidentin Joe Bidenin asema on vankistunut demokraattien presidenttiehdokkaiden kisassa, kun kolme entistä kilpakumppania lupasi hänelle tukensa. Supertiistaina vetoapua Bidenille antavat omat kampanjansa jo lopettaneet ex-pormestari Pete Buttigieg ja senaattori Amy Klobuchar, jotka edustavat demokraattien maltillista siipeä. Lisäksi Bidenin tukijoihin on liittynyt entinen kongressiedustaja Beto O’Rourke, joka luopui presidenttikisasta jo viime syksynä.

Maltillisten tavoitteena on estää demokraattien vasemmistosiipeä edustavan Bernie Sandersin valinta puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Mukana kisassa ovat lisäksi Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren ja edustajainhuoneen jäsen Tulsi Gabbard sekä New Yorkin entinen pormestari, miljardööri Michael Bloomberg, jonka suosio mitataan nyt ensi kerran.

Niin kutsuttuna supertiistaina äänestetään peräti 14 osavaltiossa. Niiden joukossa ovat asukasluvultaan suurimmat Kalifornia (40 miljoonaa) ja Texas (29 miljoonaa). Panoksena on yhteensä yli 1 300 puoluekokousdelegaattia.

”Useimmat eivät halua vallankumousta”

Sanders voitti kaksi esivaalikauden kolmesta ensimmäisestä osavaltiosta ja otti näin selvän johtoaseman kisassa, mutta Biden paransi omia mahdollisuuksiaan lauantaina ottamalla ylivoimaisen voiton Etelä-Carolinan esivaaleissa.

Demokraattipuolueessa valtaa pitävät ovat nyt kerääntymässä maltillisen ehdokkaan taakse, joka voisi voittaa Sandersin. Osa puolueen väestä pitää Sandersia liian vasemmistolaisena puolueen ehdokkaana republikaanien Donald Trumpia vastaan.

– Odotan presidenttiä, joka saa meistä kaikista esille parhaimman, Buttigieg sanoi Texasin Dallasissa Biden vierellään.

Biden vertasi Buttigiegia poikaansa Beauhun, joka kuoli aivosyöpään vuonna 2015.

– Se, että hän (Buttigieg) on valmis auttamaan minua, merkitsee minulle hyvin paljon. En usko sanoneeni tätä koskaan aiemmin, mutta hän muistuttaa minun poikaani Beauta, Biden sanoi.

Biden myös lähetti viestin, jonka tarkoituksena oli varoittaa äänestäjiä Sandersista.

– Useimmat amerikkalaiset eivät halua lupausta vallankumouksesta. He haluavat tuloksia. He haluavat säädyllisyyden, kunnian ja päättäväisyyden elpymistä, Biden sanoi.

