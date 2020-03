Suurimmat salolaisseurat joutuivat lomauttavat työntekijänsä – suurin huoli on urheilua suurempi

Lukuisat urheiluseurat ympäri Suomen ovat joutuneet lomauttamaan työntekijöitään koronavirusepidemian vuoksi. Niin myös Salossa.

Juniorimäärältään kaupungin suurin seura Salon Palloilijat on lomauttanut kaikki kuusi työntekijäänsä. Vilppaan koripallo on antanut lomautuskutsun jokaiselle viidelle työntekijälleen. Myös Kiekkohait on lomauttanut molemmat työntekijänsä ja sulkenut seuran omistaman HaiParkin Urheilupuistossa.

SalPan puheenjohtaja Vesa Valkonen kertoo, että vaikka tilanne on ikävä, henki seurassa on positiivinen.

– Jokainen lomautettu ymmärsi, missä mennään. Emme voi tilanteelle mitään, Valkonen harmittelee.

Vilppaassa oli samaa henkeä.

– (Korisliigajoukkueen) Pelaajat tulivat jo todella hienosti vastaan ja nyt toimisto lähti yhteisiin talkoisiin mukaan, Vilppaan koripallon puheenjohtaja Riikka Juntunen kiittää.

Kiekkohaiden puheenjohtaja Tuomas Aalto myöntää, että heidän lajiinsa korona ei juuri vaikuttanut. Kausi oli keskeytyshetkellä jo päätösturnauksia ja -reissuja vaille valmis.

– Enemmän tässä käy sääliksi kautensa aloittavia lajeja, kuten jalkapalloa. Entä missä lapset jatkavat liikkumista, kun koulu- ja väliaikaliikuntakin jää pois, Aalto kysyy.

SalPassa ikävä tilanne on erityisesti jalkapallossa, jossa ei ole edes päästy aloittamaan kilpailukautta.

– Edustukseen oli koottu hyvä joukkue, Rantasen Daniel saatiin mukaan markkinointiin ja Tapanisen Otto valmennuspuolelle koulutussopimuksella. Nyt tuntuu, että kaikki vedettiin viemäristä alas, Valkonen hymähtää.

Nopeasti kasvaneessa SalPan salibandyssä kautta oli jäljellä vain muutama viikko ennen kauden katkaisemista. Viime elokuussa seurakehittäjänä aloittanut Hilda Kataikko jatkaa tehtävässään ja valmistelee tulevaa kautta ainakin huhtikuun loppuun asti.

Taitoluistelussa seuran päävalmentajan Susanna Koiviston 20 vuotta kestänyt ura SalPassa uhkaa päättyä koronaan. Koivisto jättää seuran kesällä.

– Se on todella ikävä juttu, jos tämä päättyy näin. Taitoluistelun puolella väliin jäävät myös leirit ja näytökset, Valkonen luettelee.

Vilppaan koripallossa kaikkia työntekijöitä ei lomauteta kerralla, vaan toiminta pidetään pyörimässä. Koronan aiheuttamat taloudelliset vaikutukset eivät ole suuret junioripuolella.

Juntusen mukaan junioripuolen kausibudjetti on noin 100 000 euroa, josta sarja- ja erotuomarimaksuihin menee yli puolet. Lisäksi 70 juniorivalmentajaa saavat ”pienen, pienen” korvauksen.

– Käytännössä kautta jäi pitämättä kuusi viikkoa. Monet vanhemmat ovat maksaneet silti kausimaksun, mistä iso kiitos.

– Ymmärrän niitä myös perheitä, jotka ovat pyytäneet maksuja takaisin: kun aukaisi Salkkarin viikko sitten, niin kaksi ja puoli aukeamaa oli pelkkää yt:tä, Juntunen muistuttaa.

Puheenjohtajien suurin huoli on kuitenkin oman lajin ja urheilun yläpuolella, omassa kotikaupungissa.

– Jälkivaikutukset pelottaa eniten. Nuoret ovat kotona ja vanhempia lomautetaan. Salo saa tosi kovan taloudellisen kolauksen, jonka vaikutus kestää pitkään, Valkonen uskoo.

– Salo ei oikein ehtinyt edelliseen nousukauteen mukaan ja nyt pudotaan kerralla tosi syvään monttuun. Harvassa ovat ne meidän yhteistyökumppanimme, jotka eivät ole jo lomauttaneet tai antaneet yt-kutsua, Juntunen kertoo.

Monet seurat ovat aloittaneet erilaisia tukikampanjoita, joilla osaltaan turvataan toiminnan jatkuminen. Taloudellinen tuki on edelleen tärkeää, mutta ei vieläkään tärkeintä.

– Nyt tärkeintä on pitää itsestään ja kavereistaan huolta. Urheilu on tällä hetkellä vain pieni asia yhteiskunnassa, joka ei tule olemaan enää entisensä, Valkonen sanoo.

Ja joskus urheilunkin on jatkuttava, vaikka se nyt saattaa tuntuakin kaukaiselta ajatukselta.

– Kun treenit joskus alkavat, niin porukka suorastaan juoksee paikalle! Ollaan silloin entistä parempia, Valkonen kannustaa.