Sveitsiläisen EHC Bielin päävalmentaja Antti Törmäsellä koronavirustartunta

Sveitsiläisen jääkiekkoliigajoukkue EHC Bielin suomalainen päävalmentaja Antti Törmänen on saanut koronavirustartunnan, seura kertoo tiedotteessaan.

Testitulos varmistui sunnuntaina. Seuran mukaan Törmänen on kotonaan eristyksessä ja voi olosuhteisiin nähden hyvin.

– Toivomme hänelle pikaista paranemista, seuran tiedotteessa sanottiin.

Törmänen siirtyi Bielin päävalmentajaksi joulukuussa 2017. Hän työskenteli Helsingin IFK:ssa vuosina 2014-17.

Törmänen on valmentanut Sveitsissä aiemminkin. Bern voitti hänen johdollaan mestaruuden vuonna 2013.

Sveitsin jääkiekkoliiga ilmoitti viime viikolla, että kausi keskeytetään eikä Sveitsin mestaruutta ratkaista tänä vuonna.

